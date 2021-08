Pracujesz hybrydowo? Kalendarz Google ma dla Ciebie świetną nowość

Funkcja może się przydać.

Kalendarz Google z przydatną nowością

Pandemia koronawirusa odwróciła wielu ludziom harmonogram pracy do góry nogami. Niektórzy wciąż pracują zdalnie, część wróciła do biur, a jeszcze inni wykonują swoje obowiązki hybrydowo. Google zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza do Kalendarza ważną funkcję, która weźmie pod uwagę różne okoliczności.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu giganta , już niedługo Kalendarz Google wzbogaci się o opcję wskazania miejsca pracy oraz możliwość elastycznego dopasowywania tych danych. Wszystko po to, by współpracownicy oraz pracodawca miał jasny wgląd w to, gdzie się aktualnie znajdujesz. Na jakich zasadach będzie dokładnie działać nowość?Zostanie ona wbudowana w istniejącą już sekcję „Godziny pracy”. Przemianowana ona zostanie dzięki temu na. Użytkownik otrzyma do wyboru kilka opcji – „Biuro”, „Dom”, „Niesprecyzowane” oraz „Gdzie indziej”. Co ważne, tylko administrator konkretnego kalendarza będzie mógł wskazać dokładną lokalizację biura.Resztę ustawień bez problemu można dostosować samodzielnie. Warto też mieć na uwadze, że zmiana lokalizacji możliwa będzie w dowolnym momencie poprzez wybranie odpowiedniego kafelka z poziomu Kalendarza. Wskazanie nowego adresu wymagać będzie jednak przejścia do sekcji ustawień.Nie da się ukryć, że nowość może okazać się naprawdę przydatna. Dzięki temu informowanie współpracowników oraz pracodawcy może stać się nie tylko prostsze, ale również przyjemniejsze. Funkcja zadebiutuje 30 sierpnia i skorzystają z niej klienci Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus i Nonprofits, a także G Suite Business.Źródło i foto: Google