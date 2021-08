Windows 11 to również przeprojektowany Paint. Wiemy, jak będzie wyglądał

Microsoft wziął się za kolejną aplikację.

Paint na Windows 11 z wielką aktualizacją

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Windows 11 wciąż znajduje się w fazie testów i regularnie wprowadzane są do niego aktualizacje, które rzucają coraz więcej światła na to, jak system będzie finalnie się prezentował. Teraz doczekaliśmy się prezentacji… odświeżonej aplikacji Paint. Użytkownicy mogą spodziewać się tego samego, ale w nieco estetyczniejszych szatach.Nie tak dawno informowaliśmy Was o planach Microsoftu jeśli chodzi o przeprojektowanie niektórych usług systemowych. Wspomnieliśmy wtedy o m.in. przeprojektowaniu Poczty, Kalendarza, Kalkulatora czy Narzędzia do wycinania . Gigant z Redmond uczynił tamtejsze UI nieco bardziej nowoczesnym, więc nic dziwnego, że planowane jest odświeżenie kolejnych programów w celu zachowania spójności.Wszystko wskazuje, że teraz przyszedł czas na kultowego już Painta. Nie otrzymał on większej aktualizacji od lat, więc najnowsze ogłoszenie Microsoftu zasługuje na uwagę.czy pędzli (teraz na jednym pasku ujrzymy jaki efekt uzyskamy poprzez użycie konkretnego narzędzia). To jednak nie wszystko.