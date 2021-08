Darmowy emulator PlayStation 1 na Xbox Series i Xbox One już działa

Sprawdź jego możliwości.

Emulator PlayStation 1 dla konsol Xbox

Emulacja gier z platform minionych generacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem miłośników retro gamingu. Emulatory działają jednak naprawdę przeróżnie - niektóre lepiej, niektóre gorzej - i często najlepszym sposobem na ogrywanie klasyków jest po prostu kupno starszej konsoli. Osoby pragnące spędzić nieco czasu przy tytułach z czasów młodości na ogół sięgają mimo tego po rozwiązania software'owe i to właśnie z myślą o nich stworzono DuckStation. DuckStation to ciekawy emulator PlayStation 1, zaprojektowany dla konsol Xbox Series X/S oraz Xbox One.DuckStation zadebiutował już w zeszłym roku. Jego atutem była opcja skalowania rozdzielczości do poziomu aż 16x w górę, co przy stareńkich tytułach z pierwszego PlayStation ma znaczenie. W zeszłym miesiącu powstał długo wyczekiwany port UWP dla konsol Xbox. Aby z niego skorzystać, wystarczy uruchomić konsolę w trybie deweloperskim.Dziękimożesz przechowywać i uzyskiwać dostęp do ROM-ów na dysku flash USB, bez konieczności kopiowania ich do lokalnej pamięci masowej konsoli. Brzmi dobrze? Modern Video Gamer w swoim materiale opublikowanym na YouTube zaleca włączenie true color renderingu, co spowoduje wyłączenie ditheringu i w konsekwencji uzyskanie bardziej wygładzonej grafiki. Można także eksperymentować z korekcją geometrii, która naprawia warpowanie tekstur w niektórych grach.Co interesujące, emulator ma opcję podkręcania, aby wycisnąć jeszcze lepszą wydajność z emulacji. Po ustawieniu OC do poziomu 500 procent, wstęp do Chrono Cross, który słynął z niskiej liczby klatek na sekundę, działa niezwykle płynnie. Niestety, overclocking nie rozwiązuje problemów wszystkich gier.Dobre wieści: DuckStation jest emulatorem nie tylko darmowym, ale też otwartoźródłowym. Pobierzesz go z łatwością z serwisu GitHub Źródło: YouTube