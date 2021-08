Microsoft ogłosił trzy nowe funkcje w Windows 10 21H2

Coś dla zaawansowanych użytkowników.

Nowości w Windows 10 21H2

"Aktualizacja będzie automatycznie oferowana testerom systemu Windows, którzy już korzystają z systemu Windows 10 w wersji 21H2 w kanale Release Preview (wersji zapoznawczej). Dla niejawnych testerów, którzy nie korzystają jeszcze z systemu Windows 10 w wersji 21H2 ta aktualizacja jest oferowana za pośrednictwem instalacji manualnej w obrębie Windows Update i TYLKO dla tych testerów, którzy zostali przeniesieni z kanału wersji beta do kanału wersji zapoznawczej, ponieważ ich komputer nie spełniał wymagań sprzętowych Windows 11. Oznacza to, że insiderzy z drugiej grupy muszą przejść do opcji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybrać opcję pobrania i zainstalowania systemu Windows 10 w wersji 21H2."

Rosnąca liczba użytkowników systemu Windows żyje premierą nowego Windowsa 11 . Wiele osób postanowi pozostać wiernym Windowsowi 10, a firma z Redmond nie zamierza traktować tej grupy po macoszemu. Kiedy Microsoft zakończy wsparcie dla Windows 10? Spokojnie, dopiero w 2025 roku. Wprawdzie wszelkie przełomowe funkcje debiutowały będą zasadniczo wyłącznie w "jedenastce", ale "dziesiątka" nadal będzie aktualizowana. Microsoft zdradził właśnie, jakie nowości zagoszczą w aktualizacji Windows 10 21H2, planowanej na przełom października i listopada bieżącego roku.Kompilacja systemu Windows 10 19044.1198, która pojawiła się w kanale wersji zapoznawczej programu Windows Insider w postaci aktualizacji zbiorczej, zawiera trzy nowe funkcje. Wszystkie one mają być częścią ostatecznego wydania poprawki 21H2, która zostanie udostępniona jeszcze w tym roku.Przede wszystkim, Microsoft dodał w nowym buildzie obsługę standardów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Wi-Fi. Po drugie, Windows Hello dla firm otrzymał nową opcję bezpieczeństwa o nazwie "cloud trust". Novum ma umożliwić coś, co Microsoft nazywa "uproszczonymi wdrożeniami bez haseł". Wreszcie, kompilacja Windows 10 19044.1198 zapewnia obsługę komputerów GPU w WSL i Azure IoT Edge dla systemu Linux we wdrożeniach systemu Windows.- czytamy w komunikacie.Źródło: Microsoft