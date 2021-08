Microsoft Translator od teraz naśladuje regionalne akcenty

Badana abuzywność działania serwisu PayPal.

Microsoft Translator z różnymi akcentami

Jeśli wydaje Ci się, że jedyny dobry translator w sieci to ten od Google, to masz rację. Wydaje Ci się. Od dłuższego czasu swoje narzędzie rozwija firma Microsoft. Microsoft Translator otrzymał właśnie bardzo fajną aktualizację, która wprowadza do aplikacji w wersjach na iOS i Androida funkcję akcentów regionalnych.Ludzie z różnych regionów świata posługują się zupełnie różnymi akcentami. Amerykański angielski brzmi inaczej niż brytyjski angielski i jeszcze inaczej niż australijski angielski. Analogiczna sytuacja ma miejsce z językiem hiszpańskim, portugalskim i wieloma innymi.