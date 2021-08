Windows 11 – Microsoft Teams 2.0 z coraz większą liczbą funkcji

Nowe wydanie komunikatora jest rozbudowywane.

Microsoft Teams 2.0 w Windows 11. | Źródło: Microsoft

Windows 11 - premiera

Póki co Microsoft udostępnił nową aplikację Microsoft Teams zaledwie ułamkowi użytkowników uczestniczących w programie Insider i testujących Windows 11 w kanale beta i dev. Wybrane osoby mogą testować ją począwszy od wydania o numerze 22000.132 (KB5005190) . Firma stopniowo ma zwiększać jej dostępność, ale póki co osobiście nie miałam okazji jej wypróbować. Czekam na dzień, w którym się to zmieni, z niecierpliwością.Windows 11, zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami powinien zadebiutować w październiku lub listopadzie bieżącego roku. Do momentu premiery Microsoft ma w swoim nowym systemie jeszcze wiele do przetestowania. Na przykład, nie można jeszcze obsługiwać na nim aplikacji z Androida, a jest to funkcja, na którą sporo użytkowników czeka.Microsoft Teams to nie jedyna aplikacja, która w Windows 11 doczekała się odświeżenia. Testerzy systemu mogą korzystać już z nowego wydania Kalkulatora, Narzędzia Wycinanie, Poczty oraz Kalendarza. W przyszłości pod względem wizualnym i nie tylko zostaną zaktualizowane również programy pakietu Microsoft 365 oraz inne aplikacje systemowe, w tym MS Paint.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Microsoft