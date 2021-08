Zorin OS 16 to najlepsza darmowa alternatywa dla Windows 10 i 11

Sprawdź ją.

Na łamach naszego serwisu sporo uwagi poświęcaliśmy dystrybucji Linuxa o nazwie Zorin OS. Powód jest niezwykle prosty. Niemal powszechnie uważa się, że Zorin OS to najlepszy Linux na start . Otwartoźródłowy system operacyjny w wersji Lite jest uznawany za świetną alternatywę dla Windows 7 na starszych komputerach, a najnowszy Zorin OS 16 wygląda jak doskonały substytut dla Windowsa 10 i Windowsa 11. Przyjrzymy się bliżej nowościom w Zorin OS 16.Od momentu wydania Zorin OS 15 w czerwcu 2019 roku, system został pobrany prawie 3 miliony razy na całym świecie. Po ponad dwóch latach oczekiwania wydano Zorin OS 16 i wygląda na to, że warto było czekać. Nowy soft stanowi ogromny krok naprzód, zawierając udoskonalenia na każdym poziomie oprogramowania: od wyglądu po jego działanie. Zorin OS 16 wypełniono po brzegi nowościami.Zorin OS 16 został odświeżony od strony wizualnej i otrzymał zupełnie nowy domyślny motyw, który prezentuje się doprawdy fenomenalnie. W całym systemie znajdują się drobne akcenty i ulepszone animacje, które poprawiają wrażenia z korzystania z komputera. Nie mogło zabraknąć dynamicznych tapet, zmieniających się zależnie od pory dnia.Jest nawet opcjonalny układ pulpitu, stylizowany na Windows 11. To opcja, która wymaga jednak zakupu płatnej wersji Zorin OS 16 Pro.

Skąd pobrać Zorin OS 16?

Zorin OS 16 jak Windows 11? Proszę bardzo. | Źródło: ZorinJedną z najważniejszych cech Zorin OS 16 miała być szybkość jego działania. Udało się i OS działa doskonale na nowym i starym sprzęcie. Optymalizacje wydajności zostały wykonane na każdym poziomie systemu operacyjnego, od jądra po środowisko pulpitu. Aplikacje otwierają się szybciej, animacje są płynniejsze, a czas ładowania systemu skrócony.Z myślą o początkujących użytkownikach Zorin OS przygotowano interaktywny przewodnik po systemie. Dzięki niemu można dowiedzieć się jak personalizować oprogramowanie, podpiąć różne konta z przeróżnych usług, połączyć z komputerem smartfon poprzez Zorin Connect lub zainstalować aplikacje do pracy i zabawy, w tym gry.Źródło: ZorinZorin OS 16 pozwala zainstalować większą liczbę aplikacji niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się tak dzięki domyślnemu dodaniu repozytorium Flathub do Zorin OS. Flathub to de facto standardowe repozytorium, z którego można pobrać aplikacje przy użyciu formatu pakietu Flatpak. Spotify, Zoom, Discord i wiele gier jest tu na wyciągnięcie ręki.Zorin OS ma teraz wbudowaną bazę danych, która wykrywa popularne pliki instalatora Windows, dzięki czemu system może przeprowadzić użytkowniak za rękę przez proces ich instalacji. Jeśli system rozpozna plik .exe lub .msi, który klikniesz dwukrotnie, automatycznie zasugeruje zainstalowanie aplikacji lub gry (lub alternatywy) z zalecanego źródła, niezależnie od tego, czy jest to pakiet natywny w sklepie z oprogramowaniem,czy zoptymalizowany pod kątem Linuxa instalator do gry na PC w Lutris lub Steam.Źródło: ZorinJeśli używasz laptopa, przechodzenie między aplikacjami i obszarami roboczymi jest jeszcze szybsze i łatwiejsze. Zorin OS 16 wprowadza wielodotykowe gesty touchpada. Użytkownik może przełączać się między obszarami roboczymi, przesuwając 4 palcami w górę lub w dół. Ściśnij touchpad 3 palcami, aby otworzyć przegląd działań i natychmiast zobaczyć każdą aplikację uruchomioną w obszarze roboczym.Jednym słowem: kozak. Po prostu go sprawdź. Zmian jest oczywiście dużo więcej, a wszystkie poznasz w tym miejscu Najnowszy system Zorin OS 16 pobierzesz bezpośrednio z naszej bazy oprogramowania. Wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika.Źródło: Zorin