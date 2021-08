OnlyFans ma już swoją aplikację. Nie wyobrażałeś jej sobie w takiej formie

Sprawdź, co takiego oferuje.

OFTV, czyli OnlyFans w nowym wydaniu

OnlyFans to strona internetowa doskonale znana wśród Internautów. Jest to serwis, w którym całe mnóstwo osób za opłatą dzieli się z innymi użytkownikami treściami głównie przeznaczonymi dla osób dorosłych. To tam znajdziesz rozbierane zdjęcia swoich ulubionych streamerek z Twitcha i nie tylko.Mimo że OnlyFans przyciąga około 130 milionów użytkowników miesięcznie, usługa nigdy nie doczekała się aplikacji odzwierciedlającej jej zawartość. Nic dziwnego – w końcu Apple ani Google nie pozwoliłoby na publikacje oprogramowania tego typ w AppStore i GooglePlay. Co jednak ciekawe, OnlyFans właśnie otrzymało swoją własną aplikację mobilną, jednak nie wygląda ona tak, jak byś się spodziewał. Nie znajdziesz w niej bowiem pornograficznych materiałów.Właściwie, serwis OnlyFans udostępnił swoją aplikację – aplikację OFTV – już w styczniu, jednak dopiero teraz zaczął ją promować. Wraz z tą aplikacją OnlyFans próbuje odejść od tego, jak w tej chwili jest postrzegany w sieci. Nie chce on być już widziany tylko jako „strona z amatorskim porno”, a jako platforma przeznaczona dla sieciowych twórców, niczym Patreon.Aplikacja OnlyFans zawiera w tej chwili bibliotekę ponad 800 filmów. Obejrzysz z jej pomocą na przykład serię Unlocked poświęconą rozmowom z takimi osobami jak Mia Khalifa, która swego czasu zrezygnowała z bycia aktorką filmów dla dorosłym. W aplikacji pełno jest też wideo z kursami fitness, programów kulinarnych i nie tylko. Jak wspomniałam, nie znajdziesz w niej treści pornograficznych, jednak w jej materiałach nie brakuje odkrytych dekoltów.