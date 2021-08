Microsoft wykorzysta Ethereum do stworzenia antypirackiego narzędzia opartego o donosy

Brzmi intrygująco



Kryptowaluty mają w sobie gigantyczny potencjał i jeśli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że nie wie prawdopodobnie zbyt wiele na temat wykorzystywanych przez nie technologii. Najlepszym dowodem na ich użyteczność niechaj będzie to, że interesują się nimi największe korporacje na świecie, wśród których znajduje się między innymi Microsoft. Gigant z Redmond chce wykorzystać narzędzie działające na bazie sieci Ethereum, celem zwalczania pirackiego oprogramowania. Mechanizm miałby opierać się na anonimowych donosach. Brzmi intrygująco?



System antypiracki Microsoft Argus

Argus to projekt otwartoźródłowego oprogramowania bazującego na łańcuchu blockchain. Współtworzyć je mają przedstawiciele Microsoft Research Asia, chińskiego giganta Alibaba oraz Carnegie Mellon University. W 11-stronicowym dokumencie Microsoft przedstawił projekt, plan wdrożenia i ocenę nowego systemu. Microsoft twierdzi, że Argus będzie działał na publicznie dostępnym blockchainie, aby umożliwić "informatorom" (czy jak mówią niektórzy: donosicielom), składanie doniesień na temat wykrytego piractwa cyfrowego, przy zachowaniu pełnej anonimowości, ale jednoczesnej przejrzystości dla szerszej opinii publicznej.



Kryptowaluty mają w sobie gigantyczny potencjał i jeśli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że nie wie prawdopodobnie zbyt wiele na temat wykorzystywanych przez nie technologii. Najlepszym dowodem na ich użyteczność niechaj będzie to, że interesują się nimi największe korporacje na świecie, wśród których znajduje się między innymi Microsoft. Gigant z Redmond chce wykorzystać narzędzie działające na bazie sieci Ethereum, celem zwalczania pirackiego oprogramowania. Mechanizm miałby opierać się na anonimowych donosach. Brzmi intrygująco?Argus to projekt otwartoźródłowego oprogramowania bazującego na łańcuchu blockchain. Współtworzyć je mają przedstawiciele Microsoft Research Asia, chińskiego giganta Alibaba oraz Carnegie Mellon University. W 11-stronicowym dokumencie Microsoft przedstawił projekt, plan wdrożenia i ocenę nowego systemu. Microsoft twierdzi, że Argus będzie działał na publicznie dostępnym blockchainie, aby umożliwić "informatorom" (czy jak mówią niektórzy:), składanie doniesień na temat wykrytego piractwa cyfrowego, przy zachowaniu pełnej anonimowości, ale jednoczesnej przejrzystości dla szerszej opinii publicznej.