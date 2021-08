11 programów, które powinieneś odinstalować ze swojego komputera

Dla własnego dobra.



Jak większość użytkowników komputerów wszelkiej maści, zapewne posiadasz na własnym całkiem sporo programów. Z jak wielu z nich korzystasz regularnie? No właśnie, podejrzewam, że miejsce na Twoim dysku lub dyskach zajmuje co najmniej kilka aplikacji, które są albo niepotrzebne, albo przestarzałe, albo zasobożerne, albo takich, które… stwarzają zagrożenie.



W niniejszym artykule przedstawiam kilkanaście przykładów programów, które wręcz powinieneś ze swojego komputera odinstalować. Pozbywając się ich, naprawdę wiele zyskasz.



1. Bloatware systemu

Czym jest bloatware? W skrócie jest to określenie oprogramowania, które charakteryzuje się nadmierną zasobożernością w stosunku do swoich możliwości. Niestety, wcale nie musiałeś na swoim komputerze niczego instalować, by mieć z bloatware styczność. To dlatego, że bloatware to często przeróżne aplikacje preinstalowane wraz z samym systemem. W Windows 10 mianem bloatware można nazwać na przykład gry Candy Crush Saga i Cooking Fever, gdyż mało kto faktycznie na tym systemie w nie gra.



Inne aplikacje preinstalowane w Windows 10 to między innymi Skype, One Drive, Paint 3D, Przeglądarka 3D, Poczta i Kalendarz, pakiet Office, Muzyka Groove czy Centrum Opinii. Te niekoniecznie są bloatware, ale jeśli którejkolwiek z nich nie używasz, to po prostu ją odinstaluj.



2. Bloatware producenta sprzętu

Jeśli kupiłeś laptopa lub komputer stacjonarny z zainstalowanym już systemem, bardzo możliwe, iż pewne własne programy zainstalował na nim producent urządzenia lub firma, która złożyła komputer. W większości są to programy, które są Ci kompletnie niepotrzebne. Zatem, chyba już wiesz co z nimi zrobić.





3. uTorrent

Jeżeli pobierasz cokolwiek z tak zwanych torrentów, zapewne robisz to z pomocą programu uTorrent. Swego czasu rzeczywiście było to program najlepszy w swojej kategorii, ale to już dawno przeminęło. uTorrent zawiera reklamy i poważne luki związane z bezpieczeństwem, a w 2015 roku okazało się nawet, że ten instalował na komputerach oprogramowanie kopiące kryptowaluty bez wiedzy użytkownika.





uTorrent najlepiej zastąpić programem



4. CCleaner i tym podobne

Jesteś jedną z osób, która wciąż oczyszcza swój komputer ze śmieci z pomocą CCleanera? Radzę Ci ten program natychmiast porzucić i odinstalować. Odkąd pieczę nad nim przejął Avast, mocno stracił on na jakości. W Internecie głośno było o skargach na temat wymuszanych przez program aktualizacji, zbieranych po cichu danych i nie tylko. Ba, nawet wbudowany antywirus systemu Windows 10 domyślnie blokuje instalację CCleanera. To dlatego, że jego instalator próbuje wymuszać instalację dodatkowych, reklamowanych programów.





Kolejny problem z CCleanerem dotyczy jego funkcji automatycznego czyszczenia rejestru. Ta jest wysoce awaryjna i potrafi doprowadzić do niepożądanych efektów.



Czym zastąpić CCleaner? Najlepiej niczym. Windows 10 posiada wbudowane funkcje pozwalające na szybkie



5. Adobe Flash Player

W ostatnich latach śmierć technologii Flash zbliżała się wielkimi krokami, aż w końcu nastąpiła. Najnowsze wersje popularnych przeglądarek już jej nie wspierają. Zatem, wtyczka Adobe Flash Player, której nie można już nawet oficjalnie pobrać, a która utraciła wsparcie w grudniu 2020 roku, jest w zasadzie bezużyteczna.



