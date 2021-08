Google Chrome z przeprojektowaną kartą Incognito

Tryb Incognito będzie czytelniejszy

Źródło: 9to5google

Tryb Incognito to raczej podstawowa funkcja każdej przeglądarki internetowej. Korzysta się z niego z różnych powodów i w różnych celach – głównie po to, by wyszukiwane informacje oraz aktywność w sieci nie były zapisywane na urządzeniu. Google postanowiło jednak nieco bardziej uściślić przeznaczenie tzw. prywatnych kart.Użytkownicy korzystający z aplikacji Google Chrome w wersji Canary zauważyli, że ekran nowej karty Incognito prezentuje się nieco inaczej. Do tej pory zawierał on sugestie dotyczące tego, kto może (oraz kto nie może) mieć wgląd w to, co przeglądamy. Co więc się zmieniło?Przede wszystkimi jasno wskazać „co robi Incognito” i „czego nie robi Incognito”. Jak możemy zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu, całość prezentuje się nieco czytelniej. Dodatkowo pozbyto się przełącznika pozwalającego na blokadę ciasteczek. Nie zniknął jednak odnośnik pozwalający przejść do szczegółów Trybu Incognito Na razie jednak mówimy wyłącznie o jego testowym wyglądzie, gdyż dostęp do przeprojektowanej sekcji ma wyłącznie garstka użytkowników.Niewykluczone więc, że Google wprowadzi jeszcze nieco zmian w obrębie Incognito. Trudno też określić, kiedy jego odświeżona wersja trafi do finalnej odsłony Chrome. Na razie zauważono ją w wersji Canary na urządzenia z Androidem.Źródło: 9to5google / Foto. Google