Xbox Series X otrzyma interfejs w 4K. W końcu!

Xbox Series X z odświeżonym interfejsem

Źródło: Microsoft

Dzięki dzisiejszej aktualizacji, osoby Alpha Skip-Ahead Insiders posiadający konsolę Xbox Series X podłączoną do ekranu 4K mogą doświadczyć interfejs użytkownika w zwiększonej rozdzielczości. Ta zmiana oznacza, że sekcja Home, Guide oraz inne obszary interfejsu użytkownika będą wyświetlane w wyższej natywnej rozdzielczości. Wszystko w celu poprawy ostrości i czytelności tekstu.

Od premiery konsoli Xbox Series X minęło nieco ponad dziewięć miesięcy. Przez ten czas Microsoft przygotował szereg aktualizacji poprawiających komfort użytkowania urządzenia. Niedawno informowaliśmy Was chociażby o. Teraz poinformowano o testach kolejnej intrygującej zmiany.Członkowie programu Xbox Insider otrzymali właśnie dostęp do odświeżonego interfejsu użytkownika. Jak się okazuje, Microsoft w końcu postanowił przygotować. Do tej pory użytkownicy mogli doświadczać go wyłącznie w 1080p, co można było odczuć szczególnie przy korzystaniu z konsoli na ogromnych telewizorach obsługujących wyższą rozdzielczość.Warto mieć na uwadze, że. Nie wiadomo więc czy ona również otrzyma odświeżony dashboard. Technicznie urządzenie jest do tego przystosowane, więc niewykluczone, że prędzej czy później także otrzyma ono stosowną aktualizację. Nie wiadomo także czy interfejs obsłuży technologię HDR.Trudno również wskazać datę debiutu opisanego update’u dla wszystkich użytkowników. Na pewno nastąpi on jeszcze w tym roku, na razie jednak pozostaje dołączenie do Xbox Insider.Źródło i foto: Microsoft