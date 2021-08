Rozdajemy kody na 3 miesiące darmowej nawigacji TomTom GO

Doskonała nawigacja za darmo.

TomTom GO za darmo na 3 miesiące

Zalety TomTom GO? Jest ich sporo

Jeśli miałbym z pamięci wymienić trzy najlepsze nawigacje samochodowe na Androida, to byłyby nimi bez wątpienia Mapy Google, Waze oraz TomTom GO. Ostatnia z nich, pomimo że jest opcją płatną, cieszy się ogromnym zainteresowaniem - tym większym, że w maju tego roku zaczęła współpracować z Android Auto. Miło mi poinformować, że wspólnie z firmą TomTom przygotowaliśmy małą niespodziankę dla czytelników naszego serwisu. Są nią kody na 3 miesiące darmowego dostępu do TomTom GO.Jak odebrać TomTom GO za darmo? To niezwykle proste. Zacznij od przeskanowania poniższego kodu QR odpowiednią apką w swoim smartfonie:W koszyku na stronie TomTom.com wpisz swoje dane, nie zapominając przy tym o adresie e-mail. To na ten adres przyjdzie link z potwierdzeniem zamówienia, na który będziesz musiał kliknąć. Teraz pozostaje Ci pobrać aplikację TomTom GO (dostępna także w App Store i Huawei AppGallery) i przy logowaniu wpisać dokładnie te same dane, których użyłeś na stronie TomTom.com. Gotowe, możesz korzystać z doskonałej apki z zatrzęsieniem fajnych funkcji.liczba kuponów jest nieograniczona, więc każdy z Was może zeskanować kod QR i wypróbować aplikację jeszcze przed końcem wakacji.Narzędzie oprócz prowadzenia kierowcy do wyznaczonego celu podróży, wyświetla m.in wskazówki dotyczące pasa ruchu, pomagające kierowcom w nawigacji na skrzyżowaniach. Oprócz tego oferuje szczegółowe mapy 3D, a po połączeniu z siecią daje też możliwość korzystania z lubianej usługi TomTom Traffic (natężenie ruchu) oraz prezentuje ostrzeżenia o fotoradarach.Po skończeniu darmowego, 3-miesięcznego okresu koszt automatycznie odnawianych planów wynosi 57.99 zł za rok, 39.99 zł za sześć miesięcy lub 8.99 zł za miesiąc.Miłego użytkowania!Źródło: TomTom