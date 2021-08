Tinder z weryfikacją za pomocą dowodów tożsamości

Tego już za wiele?

Weryfikacja na Tinderze

Kontrowersji związanych z prywatnością w sieci część kolejna. Tym razem źródłem zamieszania jest Tinder, który za pośrednictwem swojego biura prasowego poinformował o wprowadzeniu weryfikacji użytkowników za pomocą dowodów osobistych. Nowość jest na razie w fazie testów wyłącznie w Japonii, ale wkrótce trafi do wszystkich krajów na całym świecie.Dobre wieści polegają na tym, że weryfikacja tożsamości na Tinderze na razie jest opcjonalna. Internauci obawiają się, że od popularności tego novum zależało będzie to, czy Tinder nie postanowi zmusić wszystkich osób chętnych do korzystania z aplikacji do potwierdzenia swojej tożsamości w ten właśnie sposób.Na chwilę obecną mamy wyłącznie kilka szczegółów na temat tego, jak ta aktualizacja, która ma zostać wprowadzona w innych państwach w "nadchodzących kwartałach", będzie działać. W oświadczeniu Tinder informuje, że weryfikacja tożsamości "będzie dobrowolna" (co faktycznie sugeruje jej późniejszą obligatoryjność) i że firma skonsultuje się z ekspertami, aby ustalićKierownictwo Tindera zauważyło, że weryfikacja tożsamości może być rzeczą "złożoną i pełną niuansów", a niektórzy użytkownicy. Firma powiedziała, że współpracuje z różnymi ekspertami, aby zagwarantować, że jej podejście będzie "sprawiedliwe".Weryfikacja tożsamości byłaby najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla uczestników spotkań planowanych za pomocą najpopularniejszej na świecie apki randkowej, ale... może być też początkiem jej końca. Nie uważacie, że przesłanie skanu dowodu osobistego Tinderowi to trochę zbyt wiele?Źródło: Tinder