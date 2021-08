Android 12 pozwala na sterowanie smartfonem gestami twarzy

Wspaniała funkcja

Sterowanie smartfonem twarzą w becie Android 12

Jeszcze kilkanaście lat temu ludzkość korzystała z telefonów wyposażonych w przyciski fizyczne. Smartfony przyniosły nowe metody nawigacji po poszczególnych funkcjach interfejsu. Najpierw były wirtualne przyciski umieszczane pod ekranem, później wyświetlano je w jego obrębie. Kolejnym stadium ewolucji są popularne obecnie gesty, od których część użytkowników nie widzi już odwrotu. A co z osobami niepełnosprawnymi? Z myślą o nich rozwija się na przykład sterowanie głosowe, a Google w systemie Android 12 przygotował kolejną niespodziankę. Jest nią sterowanie smartfonem za pomocą twarzy.Android 12 beta jest dostępny od kilku miesięcy, ale do oprogramowania cyklicznie trafiają nowe funkcje. Testerze znaleźli właśnie fenomenalne novum w postaci opcji sterowania smartfonem za pomocą twarzy. Uwagę zwrócił na to m.in. Hani Mohamed Bioud na Twitterze, dzieląc się przy okazji zrzutem ekranu ze stosownego menu ustawień. Widzimy w nim gest otwarcia buzi, uniesienie brwi, spojrzenie w lewo oraz w prawo.Funkcja umożliwiająca sterowanie smartfonem gestami twarzy nazywa się Camera Switch. Do każdego z gestów da się przypisać niemalże dowolną akcję. Można do niej uzyskać dostęp z poziomu menu ułatwień dostępu w najnowszej testowej wersji Androida. Według doniesień testujących, rozpoznawanie gestów twarzy działa zaskakująco dobrze. Mamy nadzieję, że zostanie jeszcze dopieszczone w stabilnym wydaniu Androida 12.Android 12 beta jest dostępny nie tylko na telefony Pixel, ale także m.in. Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 lub Xiaomi Mi 11. Dodać przy tym należy, iż wariant testowy dla smartfonów Google Pixel jest najbardziej dopracowany. Cóż, taka kolej rzeczy.Źródło: Twitter