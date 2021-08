Nowa aktualizacja Windows 10 powoduje problem z funkcją Alt-Tab

Podajemy rozwiązanie usterek.

Problemy z aktualizacją KB5005033

"Przejście z powrotem do gier powoduje wyświetlenie czarnego ekranu i brak możliwości powrotu do gry"

Rozwiązanie problemu jest proste i dość niespodziewane

Sporo wody w Wiśle upłynęło od czasu, gdy pisaliśmy o ostatnich problemach z aktualizacjami systemu Windows 10. 10 sierpnia firma Microsoft udostępniła jednak 1poprawki zbiorcze, wydawane zwyczajowo w drugi wtorek każdego miesiąca. Te zazwyczaj są przyczyną wielu usterek i nie inaczej jest także i tym razem. Windows 10 KB5005033 to kolejna problematyczna aktualizacja. Dobre wieści: nie wszyscy są poszkodowani.Podczas gdy wersja zapoznawcza wzmiankowanej łatki z lipca 2021 roku ( KB5004296 ) była opcjonalna, KB5005033 (aktualizacja z sierpnia 2021 roku) jest obowiązkową poprawką zabezpieczeń, mającą na celu m.in. rozwiązanie problemów z wydajnością w grach. Jedne bugi usunięto, ale w ich miejsce pojawiły się kolejne. Użytkownicy OS-u narzekają na kłopoty z funkcją Alt-Tab. Jak się objawiają?Jak zapewne wiecie, zadanie skrótu klawiszowego Alt + Tab jest proste – wystarczy nacisnąć klawisze jednocześnie, a następnie naciskać klawisz Tab, aby przełączać się pomiędzy otwartymi oknami programów. Po zwolnieniu klawisza otwiera się podświetlone okno. Po zainstalowaniu poprawki KB5005033 pojawiają się problem z przełączaniem się pomiędzy programami i grami. Część osób korzystających z omawianej tu kombinacji klawiszy jest kierowana bezpośrednio do Pulpitu po użyciu skrótu w grze lub poza grą, celem powrotu do wyświetlania jej w trybie pełnoekranowym.- pisze jeden z internautów w Centrum Opinii.Aby pozbyć się kłopotów, należy wyłączyć widżet "Wiadomości i zainteresowania". W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na pasek zadań, najedź kursorem na "Wiadomości i zainteresowania", a następnie wyłącz ten element interfejsu. Alternatywnie można po prostu usunąć kłopotliwą aktualizację Windows 10.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Ustawienia".Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Windows Update".Kliknij na "Wyświetl historię aktualizacji", a później "Odinstaluj aktualizacje".Z listy wybierz KB5005033 i kliknij przycisk "Odinstaluj".Źródło: Reddit , Centrum Opinii