Microsoft odświeży kolejne aplikacje z myślą o Windows 11

Windows 11 zadebiutuje już niebawem. Najprawdopodobniej jesienią tego roku. W stosunku do Windows 10 będzie charakteryzował się on jeszcze nowocześniejszym, „czystszym” wyglądem, wyższą wydajnością i nie tylko. Microsoft chce jednak, aby nowocześniej prezentował się nie tylko sam system nowej generacji, ale również towarzyszące mu aplikacje. Niektóre z nich już doczekały się wizualnej aktualizacji. Kolejne mają doczekać się jej w niedalekiej przyszłości.Niektóre z podstawowych aplikacji w Windows 11 już doczekały się wyglądu dostosowanego do stylu Mica i designu nowego systemu. Te aplikacje to Poczta, Kalendarz, Kalkulator i Narzędzie do wycinania. W odświeżonym wydaniu mogą testować je uczestnicy programu Insider, którzy zainstalowali na swoich komputerach Windows 11 w wydaniu dev lub beta i zaktualizowali go do najnowszej wersji.

Aplikacja Kalkulator w Windows 11. | Źródło: Microsoft

Aplikacje w Windows 11 i ich wygląd

Tak wkrótce będą wyglądać programy pakietu Microsoft 365. | Źródło: Microsoft

Kilka dni temu, w sesji Q&A dla deweloperów, Microsoft przedstawił swoją wizję designu systemu Windows 11. Poinformował on wówczas, że iż zaimplementowany w Windows 11 styl projektowania Mica , który umożliwia nieaktywnym okom aplikacji rozmywanie się w tle, by pomóc użytkownikowi w skupieniu się na bieżącej aktywności, a także weryfikuje kolor z tapety i przenosi go na pasek tytułu oraz inne obszary okien aplikacji, nie wpłynie na wydajność systemu. Podczas tej samej sesji Q&A Microsoft obiecał, że jeszcze więcej aplikacji zostanie zaktualizowanych do standardów wyznaczonych w Windows 11.Jak wyjaśniają przedstawiciele Microsoftu, zapewne nie każda aplikacja doczeka się odświeżenia na premierę systemu. Pracują nad nimi bowiem różne zespoły, posiadające różne harmonogramy i różne cele. Wygląda jednak na to, że gigant z Redmond jest zdeterminowany, by prędzej czy później aplikacje te wizualnie zaktualizować.W jakich programach w Windows 11 możemy spodziewać się nowego wyglądu? Cóż, od dłuższego czasu wiadomo, że otrzymają go programy pakietu Microsoft 365 . Microsoft podzielił się już nawet, w jaki sposób te zostaną odmienione. Spodziewamy się też, że odświeżone zostaną kolejne systemowe aplikacje, a w szczególności MS Paint, Zdjęcia, Alarmy i Zegar, Muzyka Groove i nie tylko.Microsoft zasugerował nawet, iż designu inspirowanego systemem Windows 11 doczeka się także program Microsoft Teams. Nie wiadomo jednak, kiedy nowa odsłona aplikacji miałaby ujrzeć światło dzienne.Nie pozostaje nam w tej chwili nic innego, jak czekać na dalsze informacje w omówionej sprawie. Gdy tylko te się pojawią, zapewne je Wam przekażemy.Windows 11, zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami powinien zadebiutować w październiku lub listopadzie bieżącego roku. Do momentu premiery Microsoft ma w swoim nowym systemie jeszcze wiele do przetestowania. Na przykład, nie można jeszcze obsługiwać na nim aplikacji z Androida, a jest to funkcja, na którą sporo użytkowników czeka.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Microsoft