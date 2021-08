Luka na Steam i nieograniczone środki w portfelu na zakup gier

Prozaiczny powód.

Drbrix wybrał bramkę numer jeden i Ty też powinieneś

Wyobraź to sobie: odkrywasz błąd, który umożliwia Ci zasilić portfel Steam nieograniczoną liczbą środków. Dzięki temu możesz kupić sobie dowolną grę. Ba, potencjalnie masz możliwość wykupienia wszystkich dostępnych na tej platformie dystrybucji cyfrowej tytułów. Masz teraz dwie drogi działania: albo zgłosisz bug firmie Valve, albo przemilczysz to i postanowisz wykorzystać exploit, celem czerpania z tego korzyści. Którą drogę wybierasz? Jedna prowadzi do nagrody, a druga... do więzienia.Badacz bezpieczeństwa o pseudonimie drbrix zainkasował 7500 dolarów, czyli równowartość ok. 29 000 złotych w zamian za przekazanie Valve informacji o exploicie, który mógł pozwolić graczom na zwiększenie salda portfela Steam poprzez sztuczne zwiększenie wartości depozytów. Luka została błyskawicznie załatana przez Valve w zaledwie kilka dni po jej wykryciu.W artykule opublikowanym przez HackerOne, już po załataniu błędu przez Valve, badacz opisuje jak dało się go wykorzystać. Pierwszym z krokiem było zmodyfikowanie adresu e-mail w taki sposób, aby zawierał frazę "ammount100". Przyznajcie, że zaczyna się intrygująco.Po dokonaniu powyższej czynności, należało dodać środki do swojego portfela, wybierając opcję płatności za pośrednictwem holenderskiego Smart2Pay z minimalnym depozytem w wysokości 1 dolara. Jeśli oszustowi udałoby się przechwycić odpowiednie żądanie POST do Smart2Pay API, trafiłby na odpowiedź, którą można edytować, aby zmienić kwotę płatności. Tą z kolei da się edytować na znacznie większą kwotę od realnej - na przykład 100 dolarów zamiast 1 dolara.