Dzięki tej aplikacji konfiguracja Windows 11 jest szybka i prosta

ThisIsWin11 to ciekawe narzędzie.

Aplikacja ThisIsWin11 ułatwia konfigurację systemu Windows 11. | Źródło: GitHub

Aplikacja dostępna za darmo

Aplikacja ThisIsWin11 składa się z pięciu modułów. Pierwszy, Presenter, przeprowadzi Cię przez krótką prezentację nowego systemu i pozwoli Ci szybko go skonfigurować. Drugi, PumpedApp, umożliwi optymalizację systemu, trzeci, czyli Kickassbloat, pomoże Ci usunąć aplikacje preinstalowane w Windows 11, a czwarty, Packages, szybko zainstalować wybrane aplikacje. Ostatni moduł, moduł o nazwie PowerClicks pozwoli na automatyzację w Windows 11 pewnych zadań bazujących na PowerShell oraz skryptach społeczności.Co najlepsze, ThisIsWin11 to aplikacja, za którą nie zapłacisz ani grosza, bowiem jej twórca podzielił się nią nieodpłatnie. To nie wszystko. Jeśli już korzystasz z Windows 11, w wersji dev lub beta, możesz ją natychmiast przetestować. Póki co z jej działaniem mogą występować pewne problemy, ale zapewne zmieni się to, gdy Windows 11 oficjalnie zadebiutuje.Data premiery Windows 11 póki co nie została przez Microsoft oficjalnie ujawniona. Podejrzewa się, że nastąpi ona już w październiku lub listopadzie bieżącego roku.ThisIsWin11 to nie jedyna aplikacja opracowana przez Belima z myślą o systemie Windows. Wcześniej stworzył on takie programy jak Privatezilla ReadySunValley czy Burnbytes Aplikację ThisIsWin11 pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: GitHub, fot. tyt. Microsoft