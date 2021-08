Gboard uprzyjemni korzystanie z sugestii słów

Klawiatura od Google z ciekawą nowością

System sugestii słów to miecz obusieczny. W wielu przypadkach pomaga użytkownikom w sprawniejszym formułowaniu wiadomości, lecz niekiedy potrafi napsuć im krwi. Osobiście nie wyobrażam sobie rezygnacji z tego udogodnienia i najnowsza zmiana w aplikacji Gboard mnie w tym przekonaniu tylko utwierdziła. Gboard to jedna z najpopularniejszych i uznanych klawiatur wirtualnych przeznaczonych na urządzenia mobilne. Ona oczywiście również wyposażona jest w system sugestii, który – jak każdy inny – potrafi niekiedy zawieść. Regularnie pojawiają się jednak aktualizacje mające na celu poprawę wrażeń płynących z użytkowania tego elementu. Nie inaczej jest i tym razem.Jeśli korzystacie z Gboard, to zapewne wiecie, iż sugerowane słowa pojawiają się na dedykowanym pasku w górnej części interfejsu. Do tej pory „najbardziej lubiane” słowo znajdowało się pośrodku sekcji, lecz oprócz tego nie było wyróżnione w jakiś unikalny sposób. Sytuacja właśnie uległa zmianie.Najbardziej trafny wyraz znajdzie się w specjalnej ramce odpowiadającej barwie całej aplikacji. Dzięki temu wzrok użytkownika będzie natychmiastowo skierowany właśnie na tę propozycję, co ma nieco przyspieszyć proces jej wyboru.Na razie funkcja jest dostępna wyłącznie dla niektórych użytkowników aplikacji. Nie wiadomo kiedy dokładnie ujrzą ją u siebie wszyscy konsumenci. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji.Źródło: 9to5google / Foto. Google