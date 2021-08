Facebook Messenger otrzymał szyfrowane rozmowy audio i wideo

Facebook Messenger z nowością dla osób ceniących sobie prywatność

Facebook Messenger to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Nic więc dziwnego, iż użytkownicy regularnie proszą deweloperów o wprowadzenie nowych funkcji, które zwiększą nie tylko bezpieczeństwo, ale także i prywatność prowadzonych rozmów. Facebook właśnie ogłosił najbliższe plany dotyczące tego typu kwestii.Od 2016 roku społecznościowy gigant oferuje opcję zabezpieczenia czatów tekstowych za pomocą szyfrowania typu end-to-end. W ubiegłym roku zanotowano jednak(ponad 150 milionów połączeń dziennie) - Facebook niestety nie zdecydował się wtedy na implementację podobnego rozwiązania do tych trybów konwersacji.Jak to się mówi – lepiej późno niż wcale. Ogłoszono bowiem właśnie. Funkcja ta ma na celu ochronę rozmów przed hakerami oraz przestępcami. Z oficjalnego komunikatu koncernu wyczytać możemy: „Treść wiadomości będzie chroniona od momentu opuszczenia urządzenia do momentu ponownego wejścia do aplikacji. Oznacza to, iż nikt inny – w tym Facebook – oprócz Ciebie nie może zobaczyć tego, co zostało wysłane lub powiedziane”.Facebook zaktualizował również funkcję znikających wiadomości. Od teraz można ustawić czas, po którym chcemy, by treść konwersacji ulegała destrukcji –. Tego typu nowość może okazać się naprawdę przydatna, zwłaszcza w przypadku bardzo prywatnych rozmów.Ogłoszono również plany na przyszłość. Messenger ma wkrótce zyskać, a Instagram szyfrowanie prywatnych wiadomości. Co ważne – testy tych funkcji wystartują już za kilka tygodni. Nie wszyscy jednak będą mieli do nich dostęp.Źródło i foto: Facebook