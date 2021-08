Android Auto z funkcją, która ułatwi Ci skupienie się na drodze

Niektórzy już mogą z niej korzystać.

Sugestie w Android Auto

Funkcja jeszcze nie dostępna dla wszystkich

Jak możemy przeczytać w opisie Android Auto w sklepie Google Play, jest to aplikacja, która pomaga między innymi skupić się na drodze. To za sprawą uproszczonego interfejsu, dużych przycisków i komend głosowych ułatwiających korzystanie z aplikacji mobilnych ze smartfonu w trasie. Wygląda jednak na to, że całkiem sporo osób regularnie podczas jazdy szuka za pośrednictwem Android Auto muzyki czy podcastów do posłuchania, odrywając swój wzrok od drogi. Aplikacja otrzymała bowiem nową funkcję, która zachęca, by tego nie robić.Kilka dni temu użytkownik Reddita o pseudonimie sccabrian podzielił się zdjęciem nowego przycisku, który pojawił się w Android Auto. Na zdjęciu widać też menu, które otwiera się po tapnięciu w ten przycisk, zlokalizowany w pasku nawigacyjnym aplikacji. Czemu przycisk i menu służą?Otóż, menu zawiera propozycje muzyki, podcastów, a nawet wiadomości, które zostały zebrane dla użytkownika. Sugestie zostały ułożone poziomo jedna obok drugiej i stanowią bardzo duże kafelki, których zawartość łatwo odczytać. Ich rozmiar sprawia, że nie sposób tapnąć przypadkowo w inny kafelek niż chcieliśmy. Dotknięcie ekranu w miejscu jednego z kafelków skutkuje wyłączeniem menu i włączeniem odtwarzania.Źródłem propozycji wyświetlanych w Android Auto są podobno aplikacje zainstalowane na Twoim smartfonie, takie jak Spotify czy Asystent Google. Sugestie są dopasowywane do zwyczajów użytkownika, jednakże nie wiadomo na razie czy Google zaciąga je z poszczególnych aplikacji czy też w 100% tworzy je samemu.Jak donoszą osoby, które już mogą korzystać z nowej funkcji, póki co nie ma w Android Auto opcji, które pozwalałyby ukryć przycisk nowej funkcji, zmodyfikować jej działanie czy ręcznie ustalić, jakie treści mają być za jej pośrednictwem wyświetlane. Kto wie, może te pojawią się w przyszłości.Wygląda na to, że Google na razie udostępniło nową funkcję niewielkiej liczbie użytkowników. Jeśli Ci w najbliższym czasie nie doświadczą zbyt wielu problemów z jej działaniem ani żadnych błędów, pozostali użytkownicy zapewne będą mogli z niej skorzystać w nadchodzących tygodniach. W tej chwili nie ma możliwości włączenia jej ręcznie. Uzyskanie do niej dostępu nie wymaga też aktualizacji Android Auto, co oznacza, że jest ona aktywowana po stronie serwera.Rzecz jasna, aplikację Android Auto pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Reddit, fot. tyt. Canva