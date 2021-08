Wkrótce zabezpieczysz karty Incognito w Chrome kodem PIN, odciskiem palca lub skanem twarzy

Tylko Ty uzyskasz do nich dostęp.

Tryb Incognito, choć faktycznie zwiększa prywatność użytkowników przeglądarki Chrome, nie jest rozwiązaniem idealnie bezpiecznym. Niemniej, wkrótce stanie się ono nieco bezpieczniejsze, a to za sprawą nowej funkcjonalności testowanej przez Google. Funkcjonalność ta pozwoli Ci zabezpieczyć Twoje karty kodem PIN lub uwierzytelnianiem biometrycznym.Wspomniana funkcjonalność przynajmniej na razie wydaje się zmierzać tylko na urządzenia mobilne. Ta bowiem w mobilnej wersji Google Chrome Canary 94 pojawiła się eksperymentalna flaga, która z czasem pozwoli włączyć opcję zabezpieczenia kart trybu Incognito kodem PIN lub danymi biometrycznymi.Choć eksperymentalna flaga już jest dostępna w niestabilnej wersji przeglądarki Google, póki co po jej włączeniu w Ustawieniach nie pojawia się opcja z nią związana, choć powinna, a przynajmniej w przypadku urządzeń z Androidem. Oznacza to, że będziesz musiał jeszcze trochę poczekać, zanim ponowne uzyskanie dostępu do otwartych przez Ciebie kart Incognito będzie wymagało znajomości kodu PIN lub skanu twarzy czy odcisku palca.

Nowa eksperymentalna flaga związana z trybem Incognito w Google Chrome Canary na Androidzie. | Źródło: Android Police

Zabezpieczanie kart Incognito w praktyce

Karty trybu Incognito zabezpieczone Face ID. | Źródło: Android Police

Rzeczywiście przetestować funkcję można na smartfonach z iOS, gdzie włączenie eksperymentalnej flagi przynosi pożądane rezultaty. Po włączeniu flagi w Ustawieniach aplikacji możliwe staje się zabezpieczenie kart trybu Incognito systemem Face ID czyli skanem twarzy.Co istotne, po włączeniu zabezpieczenia skanem twarzy, po przejściu do otwartych wcześniej kart Incognito Face ID nie skanuje twarzy automatycznie. Zatem jeśli jesteś wraz z kimś, komu nie chcesz pokazać zawartości tych kart, nie musisz obawiać się o to, że pokażesz mu ją przypadkiem. Wpierw będziesz musiał bowiem dotknąć ekran smartfonu w konkretnym miejscu, by skan twarzy aktywować. W przypadku urządzeń z Androidem powinno wyglądać to podobnie.Póki co nie wiadomo, kiedy możliwość zabezpieczania kart Incognito trafi do stabilnego wydania Google Chrome. Nie wiadomo też, czy ta zostanie udostępniona w desktopowej wersji przeglądarki. Mam szczerą nadzieję na to, że tak się stanie.Pamiętaj, że przeglądarkę Google Chrome pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Android Police , fot. tyt. Canva