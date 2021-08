NVIDIA wywołała u mnie opad szczęki. To mistyfikacja rodem z science fiction

Czapki z głów.

Platforma NVIDIA Omniverse właśnie zaskoczyła mnie swoimi możliwościami

Czym jest NVIDIA Omniverse?

Możliwości dostarczane przez nowoczesne techniki renderowania obrazu bywają zdumiewające. Mam tu na myśli nie tylko sztuczną inteligencję wykorzystywaną do tworzenia różnego rodzaju nagrań typu "deepfake", ale także narzędzia oferowane profesjonalistom chociażby przez firmę NVIDIA. Pamiętacie jeszcze konferencję NVIDIA z GTC 2021, prowadzoną przez CEO, Jensena Huanga? Właśnie okazało się, że WSZYSTKO co widzieliśmy wtedy na ekranach swoich komputerów, było jednym wielkim CGI.NVIDIA ujawniła, że jej konferencja emitowana na GTC 2021 w kwietniu tego roku, miała miejsce w tak zwanym metawersum. Oznacza to, że widzowie oglądali Jensena Huanga w cyberprzestrzeni generowanej w postaci efektów CGI. Ten odważny ruch pozwolił firmie zademonstrować - oczywiście dopiero teraz, z perspektywy czasu - jak imponujący potencjał drzemie w platformie NVIDIA Omniverse . Co więcej, nieźle zagrała przy tym na nosie widzom. Jak?NVIDIA zorganizowała po konferencji polowanie na umieszczone w niej... easter eggi. Przedstawiciele producenta zaprosili widzów do tego, aby sprawdzili oni, czy podczas prezentacji mogą dostrzec "coś niezwykłego". Nagrodą za tweetowanie swoich znalezisk były cenne nagrody, w tym układ NVIDIA GeForce RTX 3090. Wygląda na to, że cały pokaz był jednym wielkim easter eggiem. Cały.Od każdego pojedynczego slajdu i każdej znajdującej się na nim ikony, po przemówienie dyrektora generalnego Jensena Huanga – wszystko zostało stworzone cyfrowo przy użyciu NVIDIA Omniverse, platformy firmy do wirtualnej współpracy i symulacji w czasie rzeczywistym. I najwyraźniej nikt tego nie zauważył.NVIDIA opublikowała na ten temat dokument, który pokazuje, jak powstawała cała prezentacja. Czapki z głów, serio.NVIDIA Omniverse to otwarta platforma stworzona z myślą o wirtualnej współpracy podczas tworzenia projektów i testowania i testowania w czasie rzeczywistym.NVIDIA Omniverse to narzędzie dla twórców gier wideo, projektantów czy inżynierów. Program gromadzi użytkowników ja jednej, interaktywnej platformie i pozwala wspólnie tworzyć różne projekty 3D w czasie rzeczywistym, testować dema oraz przeprowadzać inne testy wydajnościowe itp.Omniverse zapewnia skalowalne, prawdziwe śledzenie promieni w czasie rzeczywistym i śledzenie ścieżek. Uzyskaj piękne, dokładne fizycznie i fotorealistyczne obrazy w czasie rzeczywistym. Ponadto symuluje rzeczywistości dzięki technologii RTX.Źródło: NVIDIA