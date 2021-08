Windows 11 Build 22000.132 udostępniony. Nowy wygląd kluczowych aplikacji

Jest coraz piękniejszy.

Nowy wygląd aplikacji w Windows 11

Windows 11 Build 22000.132 (KB5005190) trafił już do Windows Update. Co to oznacza? Nowa wersja systemu Windows 11 jest już dostępna dla członków kanału Windows Insider, korzystających z kanału beta oraz deweloperskiego. Aktualizacja zbiorcza zawiera przede wszystkim poprawki związane z wykrytymi wcześniej bugami, ale też kilka ważnych usprawnień. Dość powiedzieć, że wraz z nią przychodzi gruntowna zmiana interfejsu popularnych aplikacji, dystrybuowanych wraz z systemem.Microsoft dostosował wygląd kilku podstawowych aplikacji do stylu Mica oraz nowoczesnego designu Windows 11 . Poczta, Kalendarz, Kalkulator i Narzędzie do wycinania otrzymały nowe UI, które prezentuje się doprawdy znakomicie. Kalkulator ma nowy wygląd, nowe ustawienia motywów i został przepisany w C#. Pozwoli to większej liczbie osób pomóc w ulepszaniu go na GitHub.