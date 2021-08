Pobierz system elementary OS 6 Odin. Prosty Linux inspirowany macOS

Jak widać elementary OS bazuje na Ubuntu / Foto: Instalki.pl

Ogrom pomniejszych zmian w najnowszym elementary OS 6 Odin

Oprogramowanie jest dość lekkie, choć dystrybucja nie była tworzona specjalnie z myślą o bardzo starych maszynach, nie na tym polegają priorytety elementary OS. Deweloperzy zalecają procesor Intel Core i3 lub inny porównywalny dwurdzeniowy i 64-bitowy, 4 GB pamięci RAM, nośnik SSD z co najmniej 15 GB wolnego miejsca na dane, dostęp do Internetu, myszkę lub touchpad i klawiaturę oraz obsługę rozdzielczości minimum na poziomie 1024 x 768. Właśnie z tego ostatniego powodu należy przestawić adapter graficzny w wirtualnej maszynie, inaczej domyślnie aktywuje się tryb 800 x 600, który nie pomieści wszystkich elementów interfejsu, co uniemożliwi instalację systemu elementary OS.Najnowsze wydanie elementary OS 6 Odin bazuje na Linuxie 5.11.0 i Ubuntu 20.04.2 LTS. Zastosowano w nim masę pomniejszych poprawek, najwięcej w historii systemu, choć realnie to suma mniejszych zmian, a nie wywrócenie systemu do góry nogami. W kwestii wizualnej możecie zauważyć pełne wsparcie ciemnego motywu czy zmiany interfejsu i dodanie różnych funkcji w wielu preinstalowanych aplikacjach i komponentach. Dodano też obsługę gestów i multidotyku, aktywne rogi, Flatpaki w AppCenter, zarządzanie dostępem do zasobów przez dane aplikacje, rozbudowane powiadomienia systemowe, nową aplikację Tasks do planowania dnia (można ją synchronizować z CalDAV czy różnymi innymi mobilnymi programami), bardziej zaawansowany panel i górny pasek narzędziowy czy wsparcie dla LVFS i tym samym możliwość aktualizacji firmwareu wprost z poziomu ustawień systemu. Ale to wciąż nie wszystkie zmiany i poprawki.