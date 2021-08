Spotify ze zmianą, która spodoba się wszystkim posiadaczom smartwatchy

Nareszcie.





Spotify z pobieraniem offline na Wear OS





fot. Spotify

Spotify w końcu zdecydowało się na wdrożenie zmiany, na którą czekały niemalże wszystkie osoby na co dzień korzystające z inteligentnych zegarków z Wear OS. Po premierze na Apple Watch na początku 2021 roku, szwedzka firma dodaje możliwość odtwarzania offline na oprogramowaniu Wear OS.Oznacza to, że osoby posiadające pamięć wewnętrzną w swoich sprzętach, które noszą na rękach będą mogły od teraz pobierać muzykę oraz podcasty bezpośrednio na zegarek.Spotify ogłosiło swoje nowe plany dotyczące oprogramowania Wear OS wraz z premierą nowych smartwatchy Samsunga z serii Galaxy Watch 4. Szwedzka firma ma obecnie wdrażać nową aktualizację i trafi ona do wszystkich użytkowników w nadchodzących tygodniach. Co się w niej znajdzie? Nic więcej poza optymalizacjami oraz delikatną zmianą interfejsu, która umożliwi pobieranie i odtwarzanie wybranych treści w trybie offline.Sama aktualizacja jest powiązana z premierą nowego zegarka Samsunga, jednak nie jest przeznaczona wyłącznie dla sprzętów pokazanych przez Koreańczyków. Jeśli Szwedzi zdecydowaliby się na takie działanie to… mogliby zyskać sporo przeciwników.Nowa aktualizacja Spotify dla smartwatchy pozwalająca na odtwarzanie materiałów multimedialnych w trybie offline będzie działać na oprogramowaniu od Wear OS 2 w górę. Oznacza to, że naprawdę spora liczba inteligentnych zegarków będzie w stanie obsłużyć opisywaną nowość. Spotify w swoim komunikacie zwraca uwagi przede wszystkim na takie marki, jak Fossil, Mobvoi i Suunto. Nie oznacza to jednak, że zabraknie jej na innych sprzętach. W tym przypadku kluczowym czynnikiem odpowiadającym za działanie trybu offline będzie bezpośrednie oprogramowanie zegarka dostarczane przez Google.Trochę dziwi sytuacja, w której Spotify wprowadza funkcje pobierania na zegarek i odtwarzania offline po tylu latach. Już podczas premiery na zegarek Apple Watch na początku 2021 roku wiele osób zwracało uwagę, iż opisywana funkcjonalność mogła pojawić się znacznie wcześniej. No cóż, jeśli posiadacie zegarek z Wear OS to nie pozostaje Wam nic innego, jak tylko czekać.Źródło: Spotify / fot. Artur Łuczka - Unsplash