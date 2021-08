what3words - zamiast adresu wystarczą trzy słowa (recenzja)

System genialny w swej prostocie.





what3words – system lokalizacji oparty na słowach

Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia

Miasta, dzielnice, ulice, numery budynków - powszechnie znany sposób adresowania miejsc nie budzi większych zastrzeżeń. Jeśli się zastanowić, nie jest on jednak przesadnie dokładny. Jaki adres podamy, gdy chcemy poinformować o konkretnym wejściu do gigantycznego budynku, miejscu piknikowym poza miastem czy nieoznakowanym parkingu?Odpowiedzią jest what3words - system lokalizacji oparty na trzech słowach. Wystarczy zainstalować aplikację i wskazać konkretne miejsce na mapie. Wyświetlony zostanie unikatowy zestaw słów w wybranym przez nas języku.Twórcy what3words podzielili świat na kwadratowe pola o wymiarach 3x3m. Każdemu polu przypisali następnie stały zestaw trzech wyrazów. W ten sposób powstała jedyna w swoim rodzaju mapa świata, która umożliwia określanie lokalizacji z dużą dokładnością. Trzeba przyznać, że to system genialny w swej prostocie. Trzema wyrazami łatwo podzielimy się za pomocą aplikacji lub w dowolny inny sposób (np. podczas rozmowy telefonicznej).Do samej aplikacji trudno mieć większe zastrzeżenia. Wykorzystuje silnik Map Google i działa bardzo sprawnie. Przydatna do dokładnego wyboru kwadratowego pola jest szczególnie warstwa ze zdjęciami satelitarnymi. Co ważne, what3words pozwala na szybkie przełączenie się do Map Google w celu nawigacji do wskazanego punktu.what3words to bardzo ciekawy projekt. Jego przydatność zależy oczywiście od konkretnych potrzeb, ale potencjał na wykorzystanie trzech prostych słów do adresowania dowolnego miejsca nie ma granic.