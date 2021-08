5 funkcji Windows 10, których brakuje mi w Windows 11

Być może też za nimi zatęsknisz.

1. Ograniczona personalizacja Menu Start

2. Koniec z przeciąganiem aplikacji i skrótów na pasek zadań



3. Brak synchronizacji tapet pomiędzy urządzeniami

4. Usunięte szybkie ustawienia paska zadań



5. Zmiana rozmiaru paska zadań w Windows 11 nie jest możliwa



Czasy się zmieniają. Gdyby wszyscy użytkownicy komputerów mieli kierować się wyłącznie sentymentami, wiele osób korzystałoby do dziś z systemu Windows 95 lub jeszcze starszego. Powiedzmy sobie to otwarcie: nowe oprogramowanie jest na ogół po prostu lepiej dopracowane, bezpieczniejsze, ładniejsze i bardziej funkcjonalne od starszego. Tak samo jest z Windows 11, który wkrótce zastąpi Windows 10 w roli najnowszego OS-u Microsoftu. Wielu z Was postanowi ulepszyć za darmo "dziesiątkę" do "jedenastki". Należy się przy tym liczyć z tym, że kilku funkcji znanych z Windows 10 w Windows 11 po prostu zabrakło. Za którymi użytkownicy zatęsknią najmocniej?Użytkownicy systemów Windows przywykli do tego, że mogą w pewnym zakresie personalizować wygląd Menu Start. W Windows 10 dało się zmieniać rozmiar Menu Start (serio, spróbuj!), korzystać z animowanych kafelek, tworzyć foldery złożone z aplikacji i modyfikować układ i rozmiar składników tego elementu interfejsu. A w Windows 11? Cóż, bida. Możliwości zmiany wyglądu Menu Start są bardzo mocno ograniczone i żadnej z wymienionych tu opcji nie przeniesiono do "jedenastki".Nie wiem jak Wy, Drodzy Czytelnicy, ale ja niezwykle często przypinałem sobie różne aplikacje i folderu do paska zadań poprzez przeciąganie ich w obręb jego obszaru. Jak kolosalnym było moje zdziwienie w momencie odkrycia tego, że Windows 11 na to nie pozwala. I nie pozwoli! Przedstawiciele Microsoftu potwierdzili już, że funkcja ta nie będzie dłużej wspierana. Podobnież niemożliwym będzie przeciąganie plików na ikonę programu, celem ich otwarcia za jego pomocą.W Windows 10 jest to rzecz typu "mała, a cieszy". Użytkownicy bieżącej wersji systemu mogą po zalogowaniu się na swoje konto Microsoft na różnych urządzeniach synchronizować sobie pomiędzy nimi swoją ulubioną tapetę. Z jakiegoś powodu tej opcji nie ma w nowym wydaniu OS-u. Szkoda.Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasku zadań w Windows 10 użytkownik uzyskuje błyskawiczny dostęp do niemal wszystkich jego najważniejszych ustawień. Menu jest nieco przeładowane opcjami, to prawda, ale dzięki temu wiele opcji znajduje się niejako "na wyciągnięcie ręki". W Windows 11 kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze paska zadań skutkuje wyświetleniem jedynie... jednej propozycji. Jest nią otwarcie menu ustawień tego elementu UI. Takie posunięcie naprawdę nie ma sensu...Jasne, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie był żaden "killer feature", ale... W Windows 10 wystarczyło kliknąć na górny róg paska zadań i przeciągnąć go w górę, aby zrobić nieco więcej miejsca dla ikon. Windows 11 kładzie kres tej praktyce i pozwala wybierać pomiędzy trzema rozmiarami: dużym, średnim i małym. Problem polega na tym, że zmiana rozmiaru paska zadań w Windows 11 możliwa jest obecnie tylko poprzez modyfikację rejestru. W finalnym buildzie systemu taka możliwość może w ogóle zniknąć.A jakich funkcji znanych z Windows 10 brakuje Wam, testującym Windows 11? Dajcie znać w komentarzach.Źródło: mat. własny