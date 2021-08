Czy Windows 11 jest szybszy niż Windows 10? Jednoznaczna odpowiedź

Potwierdzacie?

Debiut stabilnej wersji systemu Windows 11 nadciąga wielkimi krokami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy system Microsoftu zostanie udostępniony na przełomie października i listopada bieżącego roku. Windows 11 będzie darmowy dla użytkowników Windows 10, a prawdopodobnie także starszych wydań OS-u. Testujemy Windows 11 i jeśli tylko Twój komputer spełnia jego minimalne wymagania , również powinieneś to zrobić - warto. Zastanawiasz się czy ze względu na przeprojektowany interfejs i inne funkcje Windows 11 będzie wolniejszy od Windows 10 ? Zupełnie niesłusznie.Nowy styl projektowania Mica zmienia szatę graficzną interfejsu nie do poznania. Umożliwia on nieaktywnym oknom aplikacji rozmywać się w tle, aby pomóc użytkownikom zachować koncentrację na ich bieżącej aktywności, czy też weryfikować kolor z tapety i przenosić go na pasek tytułu i inne obszary okien aplikacji. Windows 11 przypomina oczywiście Windows 10, ale za sprawą całej masy detali wygląda po prostu nowocześniej, schludniej i po prostu ładnie.

"Wydajność jest naprawdę naszym najwyższym priorytetem i chcemy mieć absolutną pewność, że w momencie udostępnienia stabilnej wersji Windows 11 wszystkie nowe ekscytujące funkcje (Mica, zaokrąglone rogi i inne) będą działały bardzo szybko i nie będą wpływały negatywnie na działanie systemu operacyjnego. Z resztą, Mica została specjalnie zaprojektowana z myślą o wyższej wydajności w porównaniu do stylu z Windows 10"

"Użytkownik nie powinien odczuć zmian wydajności w negatywnym tych słów znaczeniu".

Wypróbuj Windows 11 i sprawdź, jak wiele się zmieniło

Styl Mica w Windows 11. | Źródło: MicrosoftW trakcie niedawnej sesji pytań i odpowiedzi przedstawiciele Microsoftu wyjaśnili, że Mica nie zapisuje tapety pulpitu w każdej klatce generowanego obrazu. Zamiast tego "rozmywa obraz tylko raz", aby zapewniać lepszą wydajność niż efekt akrylu w Windows 10.- czytamy.Microsoft sugeruje podobnymi wypowiedziami, że jeśli będzie się dało zobaczyć różnicę w wydajności pomiędzy Windows 11 i Windows 10, to będzie to różnica na korzyść nowszego OS-u.Zostaliście uspokojeni?Przed ferowaniem jakichkolwiek wyroków nad Windows 11 gorąco zachęcamy do wypróbowania Windows 11 Beta lub Windows 11 Dev. Instalacja jest naprawdę prosta.By zainstalować Windows 11 musisz zostać członkiem programu Windows Insider. Spokojnie: zrobisz to w trymiga - Microsoft nie musi wyrażać żadnej dodatkowej zgody. Jak to zrobić? Najpierw zarejestruj się tutaj . Dalej postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami. Zmiany w rejestrze systemowym wykonujesz na własną odpowiedzialność.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania Windows 11 Beta wybierz kanał wersji beta.Źródło: Microsoft