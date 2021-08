WhatsApp z możliwością transferu historii czatów pomiędzy Androidem a iOS

WhatsApp otrzymuje wyczekiwaną nowość

Źródło: WhatsApp (via TechCrunch)

Twoje wiadomości na WhatsApp należą do Ciebie. Właśnie dlatego są one domyślnie przechowywane na twoim telefonie, a nie w chmurze jak to ma miejsce w przypadku wielu innych komunikatorów. Jesteśmy podekscytowani, że możemy pozwolić ludziom na bezpieczne przeniesienie historii czatów WhatsApp z jednego systemu operacyjnego na drugi. Przez lata była to jedna z najbardziej pożądanych przez użytkowników opcji. Pracowaliśmy razem z zespołami odpowiedzialnymi za systemy operacyjne oraz producentami urządzeń by móc dodać tę funkcję.

WhatsApp regularnie otrzymuje nowe funkcjonalności, które mają na celu usprawnienie komunikatora i uczynienie go „tym najlepszym”. Teraz deweloperzy zapowiedzieli wdrożenie wyczekiwanej przez użytkowników nowości. Problem jest jednak taki, że skorzysta z niej wyłącznie część osób. Dlaczego?Podczas wydarzenia Samsung Galaxy Unpacked na scenę wszedł przedstawiciel Facebooka i zapowiedział tymczasową ekskluzywność nadchodzącej funkcji WhatsApp.Plotki o pracach nad tą opcją pojawiały się od dawna, lecz dopiero teraz została ona oficjalnie przedstawiona.Nikt raczej nie spodziewał się jednak, że Facebook zdecyduje się na ścisłą współpracę z koreańskim producentem. Jak się więc okazuje, w pierwszej kolejności swoje dane przeniosą osoby wyposażone w najnowsze urządzenia składane od Samsunga oraz kilka innych smartfonów Galaxy. Dopiero „wkrótce” nowość pojawi się także na sprzętach innych marek.Nie podano również daty wdrożenia funkcji na system iOS. Mamy więc do czynienia z dosyć skomplikowanym procesem, który – moim zdaniem – nie jest do końca zrozumiały. Transfer czatów naobecną w telefonach od Samsunga. Sam proces przenoszenia danych ma być oczywiście banalny i bezproblemowy.Deweloperzy reklamują go w trzech prostych krokach – kliknięcie przycisku START, czekanie oraz ZAKOŃCZ. Wprowadzaną funkcję skomentował w następujący sposób Sandeep Paruchuri, menedżer produktu w zespole WhatsApp:Teraz pozostaje tylko oczekiwać na obecność opisanej opcji u wszystkich konsumentów. Kiedy ten moment nastąpi? Tego niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć.Źródło: WhatsApp (via TechCrunch