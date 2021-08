Google Tasks odświeżone. Wyznaczanie sobie celów stanie się przyjemniejsze

Google Task z przeprojektowanym interfejsem

Zaktualizowaliśmy bieżący interfejs użytkownika mobilnej wersji Tasks, aby wyświetlał wiele list jednocześnie. Ta aktualizacja pozwala użytkownikom organizować zadania na wielu listach w jednym momencie i pozwala na efektywniejsze zarządzanie wyznaczonymi sobie zdaniami na urządzeniach mobilnych.

Google Tasks (czy też Lista zadań Google, ale polskie tłumaczenie uważam za fatalne) to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych aplikacji umożliwiających wyznaczanie sobie prostych celów i organizację codziennych obowiązków czy dnia pracy. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla osób korzystających z innych usług giganta za sprawą integracji z m.in. Kalendarzem czy Gmailem.Usługa tego typu powinna być przede wszystkim intuicyjna i pozbawiona zbędnych funkcji czy elementów interfejsu. Jak się okazuje, Google zdecydowało się doszlifować te elementy w najnowszej wersji Tasks. Mowa o przeprojektowaniu aplikacji tak, by dostęp do jej najważniejszych sekcji był prostszy.Jak to uczyniono? Zdecydowano się na. Do tej pory przechodzenie pomiędzy konkretnymi listami zadań odbywało się poprzez przejście do menu kontestowanie i wybranie interesującej nas pozycji. Teraz wszystko dostępne będzie z poziomu ekranu głównego, a konkretniej – w górnej jego części.Dlaczego Google zdecydowało się na taką zmianę? Z oficjalnego komunikatu wyczytać możemy następującą informację:Stosowna aktualizacja została już wdrożona po stronie serwerów. Wszyscy użytkownicy ujrzą ją bowiem u siebie na przestrzeni najbliższych tygodni.Źródło i foto: Google