Signal z funkcją dla osób ceniących sobie prywatność

Signal usprawnia funkcję znikających wiadomości

Signal to jeden z najpopularniejszych komunikatorów dostępnych na rynku. Użytkownicy cenią go sobie przede wszystkim za liczne funkcje bezpieczeństwa oraz prywatności. Jak się okazuje, aplikacja wzbogaciła się o nowości, które mogą okazać się w tej kwestii naprawdę przydatne.W ostatnich miesiącach dosyć sporo mówiło się o tzw. znikających wiadomościach. Nie tak dawno WhatsApp zaimplementował chociażby jednorazowe pliki multimedialne . Deweloperzy odpowiedzialni za komunikator Signal postanowili pójść jednak o krok dalej. Osoby korzystające z usługi będą mieli jeszcze większą kontrolę nad tym, co dzieje się z wysyłanymi treściami.Ogłoszono właśnie, iżdla każdej nowej rozmowy. Dodatkowo użytkownicy otrzymają możliwość aktywowania go przy wszystkich konwersacjach za jednym razem. Do tej pory należało to robić dla każdego czatu z osobna. To jednak nie wszystko.Nie ma określonego czasu, po którym konkretna wiadomość „ulegnie destrukcji”. Wszystko zależy od nadawcy. Opcji do wyboru jest naprawdę sporo.Wszystko oczywiście w zależności od tego, jak bardzo cenicie sobie prywatność.Oczywiście Signal zaznacza, że. Odbiorca w każdym momencie może zrobić zrzut ekranu i na zawsze uwiecznić przeprowadzoną rozmowę. Warto więc mieć to na uwadze. Ponadto należy pamiętać, iż znikające wiadomości to nie tylko kwestia prywatności.Wszystkie wysłane treści przechowywane są lokalnie na urządzeniu. Dlatego też, co także może okazać się dosyć przydatne. Jeśli korzystacie z komunikatora Signal, to koniecznie sprawdźcie możliwość jego aktualizacji, gdyż stosowny update powinien być już dostępny.Źródło i foto: Signal