Pomocna nowość w InPost. Nie ma cię w domu? Przekieruj paczkę wprost w aplikacji

Zapewne nie raz zdarzyło się wam, że oczekiwaliście na paczkę od kuriera, ale niestety nie było was w domu i musieliście umawiać się telefonicznie na inny termin albo poprosić doręczyciela o zostawienie jej u sąsiada. Jednak nie zawsze kontakt telefoniczny miał miejsce i bywało, że trzeba było odbierać przesyłki w losowym punkcie partnerskim.Jeśli korzystacie jako odbiorca z usług InPostu, to firma ma jeszcze wygodniejsze rozwiązanie na wyjście z takiej sytuacji. Do tej pory przekierowania paczek były możliwe tylko poprzez dedykowaną podstronę na witrynie przewoźnika. Od kilku dni mamy dostęp do o wiele prostszej i szybszej metody. Wystarczy włączyć aplikacjędla Androida) i nacisnąć w szczegółach przesyłki na przycisk z napisem "Przekieruj".

Od teraz przekierowanie paczek kurierskich InPostu również w aplikacji - także do Paczkomatów InPost / Foto: InPost

Co ważne, usługa jest bezpłatna i mamy aż trzy opcje. Zmiana adresu na wspominanego sąsiada, wybrany okoliczny PaczkoPunkt lub tradycyjny dla firmy Paczkomat w naszym rejonie. Należy pamiętać, że nie każda przesyłka może mieć aktywne przekierowanie do Paczkomatu. Muszą być do tego spełnione specjalne kryteria w tym gabarytowe (musi zmieścić się do skrytki z wymiarami typu A, B lub C). InPost w komunikacie prasowym chwali się też, że jego aplikacja InPost Mobile zdobyła aż trzy nagrody w Mobile Trends Awards - w tym nagrodę główną. Poza smartfonami i tabletami z systemem Google Android, jest też dostępna na Apple iOS i iPadOS oraz w Huawei AppGallery.Źródło i Foto: InPost