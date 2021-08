Ministerstwo Cyfryzacji szuka testerów aplikacji mObywatel. Liczba miejsc ograniczona

Aplikacja mObywatel wkrótce dostanie nowe funkcje, możesz być jednym z ich testerów / Foto: gov.pl

Zainteresowany testami? Liczba miejsc jest mocno ograniczona a zapisy kończą się na dniach

Aby go otrzymać należy mieć aktywny profil zaufany i dowolny smartfon z systemem Android przynajmniej od wersji 7.0 (koniecznie z działającymi usługami Google) lub iOS od wersji 13.0. W oświadczeniu zaznaczono, że nie trzeba mieć specjalistycznych umiejętności, wystarczy podstawowa znajomość obsługi smartfonów. Program jest skierowany dla zwykłych użytkowników, więc wyższa wiedza techniczna nie jest konieczna.Nie wiadomo, jakie konkretnie nowości mieliby udostępnione uczestnicy testów, ale ich grupa będzie mocno ograniczona. Ministerstwo Cyfryzacji ma tylko 100 miejsc. Aby mieć szansę dostać się do tego grona należy wypełnić i przesłać wprost na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy (pod) do poniedziałku 16 sierpnia 2021 roku. Do 20 sierpnia otrzyma się informację o możliwej kwalifikacji. Później pomiędzy 20 sierpnia a 1 września 2021 roku zostaną udzielone wytyczne, jak aktywować dostęp do testowej wersji aplikacji od razu z pierwszym zadaniem do wykonania. Regularne androidowe wydanie aplikacjiŹródło i Foto: gov.pl