Ta aplikacja pozwoli Ci spersonalizować menu Start w Windows 11

Brzmi kusząco.

Start11, czyli Twoje własne menu Start w Windows 11

Za sprawą Start11 menu Start w Windows 11 między innymi przeniesiesz w miejsce znane ze starszych systemów Windows. | Źródło: Stardock

Start11 – skąd pobrać?

Windows 11, którego można testować już w kanale beta, posiada zupełnie inne menu Start niż Windows 10. Jednym to przypadło do gustu, innym nie. Moim zdaniem wygląda ono dużo lepiej niż to ze starszego systemu, ale co jeśli w Twoim przypadku jest zupełnie inaczej? Czy możesz coś z tym zrobić? Sam Microsoft nie pozwala na personalizację tego elementu poza zmianą jego barwy wraz z całym motywem, jednakże powstaje aplikacja, która to umożliwi.Stardock, firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, od lat opracowuje i rozwija aplikacje, które umożliwiają personalizację menu Start w systemie Windows. Na komputer z Windows 8 lub 8.1 można było pobrać aplikację Start8, a na komputer z Windows 10 aplikację Start10. Każda z nich umożliwiała dostosowanie menu Start do własnych preferencji. Na to samo w Windows 11 pozwoli aplikacja Start11, która właśnie zadebiutowała w wersji beta.W Start11 wybierzesz jeden z dostępnych układów menu Start, przeniesiesz menu Start do lewego dolnego rogu ekranu, zmienisz jego styl, kolor i nie tylko. Możliwości programu już teraz są dość obszerne, a w przyszłości z pewnością zostaną poszerzone. Cóż, zapewniają o tym sami deweloperzy.Niestety, aplikacja Start 11 nie jest dostępna za darmo. Aby wypróbować ją nawet w wersji beta, należy za nią zapłacić. Na szczęście cena programu nie jest wygórowana, bowiem wynosi 25,99 złotych. Zakupu programu dokonasz za pośrednictwem strony internetowej firmy Stardock.Istnieje nadzieja na to, że na premierę Start11 otrzyma swoją wersję testową, która pozwoli testować program przez 30 dni za darmo. Dokładnie tak było w przypadku programu Start10. Trial Start10 pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Kto wie, może w przyszłości światło dzienne ujrzy bezpłatny odpowiednik aplikacji Start11. Musimy na to cierpliwie czekać.Windows 11 powinien zadebiutować już niebawem. Data premiery nie została przez Microsoft sprecyzowana, ale w ostatnich tygodniach pojawiło się na ten temat wiele przecieków. Wynika z nich, że system ma zostać wydany między październikiem a listopadem 2021 roku.Źródło: Softpedia / fot. tyt. Stardock