Firefox 91 zadebiutował. Przeglądarka z istotnymi zmianami

Co nowego?

Ciasteczka w Firefox 91

„Słoiki z ciasteczkami” w Firefox 91. | Źródło: mat. własne

Włączanie funkcji pojedynczego logowania w Firefox 91. | Źródło: mat. własne

Firefox 91 – inne zmiany

Stało się, w sieci została udostępniona kolejna wersja popularnej przeglądarki Mozilla Firefox. Co Firefox 91 wprowadza? Mowa o całym szeregu nowości, zmian i poprawek błędów. Z pewnością warto go na swoim komputerze zainstalować.Najistotniejszą nowością w Firefoxie 91 zdecydowanie jest wprowadzona ulepszona ochrona przed ciasteczkami. Teraz w zakładce „Zachowane dane…” w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo Ustawień przeglądarki zamiast klasycznej listy witryn przechowującej ciasteczka na komputerze wyświetlana jest pełna lista „słoików z ciasteczkami” będących obecnie w użyciu. Zmiana ta ma zapobiegać ukrytym wyciekom danych i powinna ułatwiać użytkownikom odnajdowanie się w ciasteczkach.Firefox 91 wprowadził również wsparcie dla funkcji pojedynczego logowania Windows do kont Microsoft, służbowych i szkolnych. Aby zezwolić na takie logowanie, wystarczy przejść do Ustawień przeglądarki, następnie do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo, po czym tam zaznaczyć opcję „Zezwalaj na pojedyncze logowanie Windows do kont Microsoft, służbowych i szkolnych.”.Kolejną nowością w Firefox 91 jest ulepszony pasek adresu, który od teraz wyświetla w wynikach wyszukiwania rezultaty „przełącz na kartę” także w oknie prywatnym. Dodatkowo powrotu doczekała się możliwość uproszczenia strony przed jej drukowaniem.Rzecz jasna, w Firefoxie 91 nie zabrakło poprawek związanych z bezpieczeństwem, poprawek błędów i innych nowości. O nich wszystkich dowiesz się z listy zmian opublikowanej przez Mozillę.Pamiętaj, że przeglądarkę Mozilla Firefox możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Mozilla Firefox 91 (Windows) – pobierz Mozilla Firefox 91 (macOS) – pobierz Mozilla Firefox 91 (Linux) – pobierz Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva