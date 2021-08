Darmowa paczka aż 9 użytków Ashampoo. Edycja PDF, audio, foto, backupy i inny soft

Nieczęsto zdarza się, żeby producent oprogramowania użytkowego ogłaszał akcję z aż 9 programami do ściągnięcia i zainstalowania w pełni za darmo. Dzięki Ashampoo’s Summer of Free Software macie okazję zgarnąć bezpłatnie właśnie prawie 10 aplikacji.Firma w haśle reklamowym nieco przesadziła, bo część z oferowanych pozycji i tak normalnie dostępna jest bez opłat, ale nawet biorąc pod uwagę to, że tylko 3 są przecenione na okrągłe zero złotych, możecie zaoszczędzić aż 459,97 złotych. Dwie aplikacje wyceniane są na 129,99 złotych, a jedna na 119,99 złotych.

Ashampoo oferuje za darmo 9 programów, choć tylko 3 z nich faktycznie w formie obniżki ceny do zera / Foto: Instalki.pl - Ashampoo

Letnia akcja promocyjna Ashampoo, to świetna okazja na darmową paczkę aplikacji użytkowych

Twórcy z Niemiec przygotowali takie pozycje, jak Ashampoo PDF Free ("Przeglądaj i edytuj PDF bezpłatnie"), Ashampoo Burning Studio FREE ("Bezpłatna aplikacja do szybkiego nagrywania CD i DVD. Łatwa w użyciu i zawsze bezpłatna!"), Ashampoo WinOptimizer FREE ("Przyspiesz oraz zabezpiecz Twój PC"), Ashampoo UnInstaller FREE ("Usuwanie niechcianych programów, wypróbuj nasz program bez obaw i zatrzymaj działanie malware!"), Ashampoo ZIP FREE ("Kompresuj i dekompresuj pliki szybko i łatwo"), Ashampoo Audio Recorder Free ("Bezproblemowy rejestrator audio na PC"), Ashampoo Backup 2021 ("Jak wykonać kopie 1-kliknięciem!" - 119,99 złotych), Shampoo Music Studio 2020 ("Oprogramowanie do edycji, przycinania i nagrywania utworów lub audiobooków" - 129,99 złotych) oraz Ashampoo Photo Optimizer 2020 ("Edytuj zdjęcia z automatyczną ich optymalizacją" - 129,99 złotych).Niestety nie wiemy, do kiedy trwa omawiana akcja, Ashampoo nigdzie nie podzieliło się tą informacją. Jednak określenie letniej promocji może sugerować, że macie czas do końca sierpnia lub ewentualnie jakiegoś wrześniowego terminu. Aby zdobyć wszystkie 9 darmowych programów lub tylko wybrane najbardziej was interesujące, należy udać się na dedykowaną stronę akcji na witrynie Ashampoo. Oczywiście każdą aplikację musicie pobrać i zainstalować niezależnie, nie ma jednego zbiorczego pakietu instalatora. Przed pierwszym uruchomieniem należy stworzyć i aktywować konto użytkownika na stronie Ashampoo i zalogować się na nie podczas pierwszego włączenia każdego programu.Źródło i foto: Ashampoo