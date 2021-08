Facebook zdetronizowany. TikTok najpopularniejszą aplikacją na świecie.

Aplikacja portalu Marka Zuckerberga spada na drugie miejsce.

Prowadzenie TikToka w USA jest o tyle ciekawe, że w ubiegłym roku aplikacja borykała się ze sporymi problemami, ze względu na nieprzychylność rządu Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 ogłoszono, że zostanie ona zakazana na terenie Stanów Zjednoczonych z powodu poważnego zagrożenia



Jak widać, stosunek amerykańskich władz nie ma jednak większego wpływu na popularność samej aplikacji za oceanem.



Prowadzenie TikToka w USA jest o tyle ciekawe, że w ubiegłym roku aplikacja borykała się ze sporymi problemami, ze względu na nieprzychylność rządu Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 ogłoszono, że zostanie ona zakazana na terenie Stanów Zjednoczonych z powodu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa danych . Niedługo potem, sąd federalny wydał decyzję o tymczasowym uchyleniu rozkazu Donalda Trumpa , jednak od tego momentu TikTok jest na cenzurowanym.Jak widać, stosunek amerykańskich władz nie ma jednak większego wpływu na popularność samej aplikacji za oceanem.Sam TikTok jest coraz bardziej popularny także w naszym kraju. Kilka miesięcy temu firma otworzyła nawet biuro w Warszawie.Źródło: Nikkei Asia / fot. tyt. Unsplash / Olivier Bergeron

Facebook to niemal nieodłączny element życia większości z nas i ciężko wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek aplikacja, szczególnie społecznościowa, mogła przebić jego popularność. A jednak, jak wykazuje raport Nikkei Asia, w skali światowej został on właśnie wyprzedzony przez.. TikToka.Prosta apka do udostępniania krótkich filmów z podkładem muzycznym podbiła serca młodzieży z całego świata, a w niektórych jego częściach, korzysta z niej również spore grono dorosłych. Jak pokazuje raport, w 2019 roku TikTok znajdował się dopiero na czwartym miejscu, za trójką należącą do Marka Zuckerberga, czyli: Messengerem, Facebookiem i WhatsAppem. W 2020 Chińczykom udało się jednak przeskoczyć wszystkie wyżej wymienione i objąć prowadzenie.Okazuje się, że kluczowe w statystykach są nie tylko Chiny. Co prawda, jeśli weźmiemy pod uwagę Azję, wyłączając Państwo Środka, ranking wygrywa Facebook, jednak TikTok może pochwalić się pierwszym miejscem także w Stanach Zjednoczonych.