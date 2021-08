Użytkownicy wściekli na zmuszanie do przesiadki z Hangouts na Czat Google

Nic dziwnego.

O „śmierci” usługi Hangouts wiadomo od dawna. Od pewnego czasu trwa proces jej wygaszania i przenoszenia użytkowników do Google Chat. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, iż technologiczny gigant poległ na polu organizacyjnym – konsumenci nie pozostawili na nim suchej nitki.Zacznijmy od tego, że. W aplikacji zostało wyświetlone im specjalne powiadomienie – po kliknięciu w nie następowało wylogowanie z konta oraz pozorne zablokowanie możliwości ponownego wejścia. To jednak wyłącznie wierzchołek góry lodowej.Spodziewać się można było, iż Google Chat na start zaoferuje takie same możliwości jak „poprzednik”, a nawet uczyni komunikację przyjemniejszą. Tutaj znacznie się przeliczono.galerii służącą do dołączania multimediów. Ba! Nie można nawet wysłać kilku zdjęć w jednej wiadomości.Nic więc dziwnego, że konsumenci skrytykowali koncern. Obecnie Google Chat w Sklepie Play pochwalić się może. Poniżej znajdziecie kilka przykładów pozostawionych recenzji:Google skomentowało sytuację, lecz raczej nie w oczekiwany sposób:Cóż, pozostaje wyłącznie oczekiwanie na stosowne aktualizacje aplikacji. Warto jednak wspomnieć, iż możliwość ponownego zalogowania do Hangouts wciąż istnieje. Planowany termin wyłączenia serwerów to tegoroczna jesień.Źródło i foto: Google, Android Police