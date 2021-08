Xbox xCloud dostępne także z poziomu aplikacji na Windows 10

Super!

Xbox xCloud także w aplikacji na Windows 10

Źródło: Microsoft

Xbox xCloud to usługa, w której Microsoft widzi coraz większy potencjał. Dlatego też nie ustaje w jej promowaniu oraz wdrażaniu na kolejne platformy. Jak się okazuje, dostęp do niej zyskali właśnie posiadacze komputerów z systemem Windows 10.Granie w chmurze to bez wątpienia coraz popularniejszy sposób dystrybucji produktów cyfrowych. Najbardziej forsuje go Microsoft poprzez rozszerzanie oferty xCloud (Xbox Cloud Gaming). Do tej pory skorzystać z usługi mogli posiadacze m.in. urządzeń z Androidem oraz iOS. Było można do niej przejść także poprzez przeglądarkę na Windowsie 10.Jak informuje gigant z Redmond, w celu skorzystania z Xbox Cloud Gaming. Tam też znajdzie się stosowne powiadomienie o dostępności platformy i możliwości sprawdzenia listy gier. Tych jest ponad setka, lecz w przyszłości biblioteka uzupełniona zostanie o inne produkcje obecne w Game Pass. Warto bowiem wspomnieć, że do skorzystania z dobrodziejstw gamingu w chmurze należy opłacić abonament w wersji Ultimate.Na razie xCloud w wersji na Windows 10 dostępny jest. Dostęp do niego uzyskają wyłącznie osoby będące członkami programu Windows Insider. Publiczny debiut nastąpi rzecz jasna „wkrótce”. Warto też wspomnieć o pewnym ograniczeniu. Na razie Xbox Cloud Gaming nie posiada wsparcia dla myszki i klawiatury. Do zagrania w dostępne tytuły konieczne będzie wyposażenie się w dedykowany kontroler.Tego typu działania Microsoftu pokazują w jaką stronę zmierza gaming. Powszechność grania w chmurze to jednak jeszcze moment odległy, lecz – stety lub niestety – nieunikniony.Źródło i foto: Microsoft