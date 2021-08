Dlaczego Valve przeszło z Debiana na Arch Linux? Jest istotny powód

Skąd zmiana nastawienia?

Valve lubi Linuxa, ale zmienia dystrybucję

Pamiętacie jeszcze komputery Steam Machine? Były to miniaturowe komputery do gier tworzone przez różnych producentów pod patronatem Valve, które do sprzedaży weszły ostatecznie w 2015 roku. Nie cieszyły się z różnych powodów dużym zainteresowaniem. Teraz Valve próbuje swoich sił z przenośnymi komputerami, czy raczej: przenośnymi konsolami do grania w gry z PC, o nazwie Steam Deck . Urządzenia te, podobnie jak Steam Machine, nie działają pod kontrolą systemu Windows.Komputery Steam Machine pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego SteamOS, bazującego na Debianie w wersji stabilnej Wheezy, która stanowiła podstawę dla m.in. Ubuntu. System pozwala działać w domyślnym trybie Big Picture oraz pulpicie wykorzystującym środowisko GNOME. Konsole Steam Deck korzystają ze SteamOS 3.0 i wydawać by się mogło, że "rdzeń" OS-u nie został zmieniony. Nic bardziej mylnego, bowiem nowa wersja softu bazuje na Arch Linuxie. Dlaczego?Debian to jedna z najstarszych dystrybucji Linuksa, ze zdefiniowanym harmonogramem aktualizacji i długoterminowym wsparciem wynoszącym nawet 10 lat dla określonych wydań. Wykorzystuje standardowy model aktualizacji, w którym wiele mniejszych aktualizacji jest grupowanych i wydawanych jako duża nowa wersja. Debian jest powszechnie używany na serwerach ze względu na swoją stabilność. Debian wciąż otrzymuje aktualizacje zabezpieczeń i ogólne poprawki, ale rdzeń pozostaje niezmieniony. Skoro coś działa, po co to naprawiać? Valve dla Steam Deck potrzebuje jednak czegoś innego.W momencie premiery Steam Deck bez wątpienia będzie potrzebował wielu małych aktualizacji, aby producent miał pewność, że wszystko działa bez zarzutu. Niektóre z nich mogą mieć wpływ na jądro — nie jest to coś, do czego Debian nadaje się najlepiej. Potwierdził to Lawrence Yang z Valve w rozmowie z serwisem PC Gamer.