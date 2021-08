Mapy Google wywołują awarię dźwięku w samochodach

Poważny problem.

Android Auto w samochodach Toyota nie działa najlepiej

Android Auto w Polsce zadebiutowało w grudniu 2020 roku . Od tamtego czasu coraz większa liczba kierowców nowszych samochodów ochoczo korzysta z systemu, umożliwiającego wygodne użytkowanie wybranych aplikacji ze smartfonów na ekranie systemu multimedialnego auta. Za kółkiem najczęściej umilamy sobie podróże muzyką ze Spotify oraz ułatwiamy dojazd do celu dzięki Mapom Google. Niestety, użytkownicy drugiej z aplikacji narzekają ostatnio na problemy. Te dotyczą Android Auto w samochodach jednej marki.Użytkownicy Android Auto , korzystający z Map Google, zgłaszają na forach pomocy technicznej Google problemy z dźwiękiem. Wygląda na to, że usterki pojawiają się wyłącznie w samochodach marki Toyota. Bug niemal każdorazowo objawia się w identyczny sposób. Po uruchomieniu Map Google w obrębie Android Auto, z głośników systemu multimedialnego w samochodzie przestają dobiegać jakiekolwiek dźwięki. Odtwarzanie ich z aplikacji pokroju Spotify staje się niemożliwe. Mniejsza grupa kierowców donosi, że dźwięki wyciszają się w losowych momentach.Jeśli problem dotyczy także Ciebie i myślisz o zmianie kabli, zresetowaniu połączenia, wyczyszczeniu pamięci podręcznej aplikacji uruchamianych na Android Auto i innych podobnych rozwiązaniach, wszystko to jest tylko stratą czasu. Internauci potwierdzili już, że żadna z wyżej wymienionych metod nie działa. Problem tkwi albo w aplikacji Google, albo w oprogramowaniu od Toyoty. Wydaje się, że winowajcą jest firma z Mountain View, skoro problem wcześniej nie występował.Dobrą wiadomością jest to, że jeden z członków zespołu programistów Android Auto potwierdził, że raporty zostały już przekazane osobom odpowiedzialnym za zbadanie sprawy. Nie wiadomo jeszcze kiedy ukaże się stosowna aktualizacja. Tymczasowym rozwiązaniem usterki jest zmiana domyślnej nawigacji w Android Auto z Map Google na coś innego. Może Waze Źródło: AutoEvolution