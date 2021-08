Uwielbiana funkcja wraca do YouTube. Doczekaliśmy się

Funkcja wraca w nowej odsłonie.

Jak przewinąć film na YouTube?

Od dłuższego czasu mobilna aplikacja YouTube doprowadzała mnie momentami do szewskiej pasji. W zeszłym roku Google postanowiło usunąć z niej funkcję szybkiego przewijania wideo. Gigant tłumaczył wtedy swoją decyzję tym, że użytkownicy często aktywowali ją omyłkowo. Jedynym sposobem na przeskoczenie do przodu lub tyłu nagrania było wywołanie osi czasu i przesuwanie na niej czerwonej kropki. Na szczęście przewijanie powróciło, w zmienionej postaci.Nowy gest wypatrzył użytkownik Reddita o pseodonimie FragmentedChicken, który swoim odkryciem podzielił się z innymi internautami. Aby przewinąć film, wystarczy dotknąć ekranu gdziekolwiek podczas oglądania wideo i przytrzymać chwilkę palec w miejscu. Następnie wystarczy przesuwać palcem w lewo lub prawo, aby przewijać materiał do przodu lub tyłu.