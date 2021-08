Konsole Xbox otrzymają tryb nocny. Ruszyły testy świetnej funkcji

W końcu.

Nocny tryb nadchodzi do konsol Xbox

Nie da się ukryć, że tego typu funkcja powinna stać się standardem u wszystkich producentów. Osobiście chętnie bym skorzystał z takiego trybu nocnego - nie tylko dla komfortu, ale także ze względu na przemęczanie się wzroku. Jeśli zaś chodzi o debiut nowości, to sam build aktualizacji oznaczony jest jako 2109. Wielce prawdopodobne jest, iż jego premiera nastąpi jeszcze we wrześniu. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.



Korzystanie z konsol Xbox po zmroku to być może klimatyczne doświadczenie, ale czasami również i nieco irytujące. Wszystko za sprawą diod umieszczonych zarówno na urządzeniu, jak i kontrolerze. Jak się okazuje, Microsoft pracuje nad świetną funkcją mającą na celu uprzyjemnienie nocnej zabawy.Mowa o tzw. trybie nocnym. Jest on właśnie testowany w wersji alfa oprogramowania na Xbox One oraz Xbox Series X|S. Na razie więc nie ma mowy o publicznym wdrażaniu nowości - stanie się to zapewne za miesiąc. Okej, ale na czym dokładnie polegać będzie zapowiedziana funkcja?oraz dostosuje kolorystykę wyświetlanego obrazu tak, aby emitował jak najmniej niebieskiego światła. Dodatkowo pojawi się możliwość wyłączenia HDR. Co więcej,- zarówno te obecne na konsoli, jak i kontrolerze. Jest to dobry krok, gdyż po zmroku element ten nieco irytował. Interfejs urządzenia także automatycznie przełączy się na ciemny motyw.Warto jednak wspomnieć, iż wszystkie powyższe aspekty można dostosować pod własne preferencje. Jeśli użytkownik chce zmniejszyć jasność, ale pozostawić jasny motyw oraz tryb HDR, to nic nie stoi mu na przeszkodzie.- nie ma jakichkolwiek ograniczeń. Najbardziej rozsądne wydaje się chyba jego automatyczne włączanie się po zachodzie słońca i wyłączanie po wschodzie.