Microsoft Edge pozwoli o wiele łatwiej zapisać strony jako PDF

Wystarczą dwa kliknięcia.

Microsoft Edge ułatwi zapisywanie stron w PDF

Źródło: OnMSFT

Microsoft Edge to coraz popularniejsza przeglądarka internetowa. Wzbogaca się ona regularnie o przydatne oraz intuicyjne funkcje , więc nic dziwnego, iż użytkownicy coraz chętniej sięgają po produkt od giganta z Redmond. Jak się okazuje, już niedługo wzbogaci się on o kolejną interesującą nowość.Konsumenci korzystający z wersji Canary przeglądarki zauważyli bowiem, iż Microsoft pracuje nad implementacją łatwiejszego sposobu na zapisanie konkretnej strony internetowej jako PDF. Teraz także można to zrobić, lecz należy przebić się przez sekcję drukowania i inne ustawienia, co dla przeciętnych użytkowników może być nie tyle co skomplikowane, ale po prostu uciążliwe i irytujące.Nowa funkcja wszystko uprości. Jak się okazuje,. Wystarczy je otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym obszarze strony oraz wybrać "Zapisz jako PDF". Trudno o niepowodzenie przy tak banalnym procesie.Oczywiście nie każdemu się taka funkcja przyda. Dlatego też Microsoft pozwoli na jej bezproblemową dezaktywację. W tym celu. Tam w zakładce "Menu kontekstowe" dostępny będzie już stosowny przełącznik. Jeśli go wyłączymy, to - uwaga, odkrycie - nie uświadczymy uproszczonej opcji zapisywania witryn jako plik PDF.Trudno jednak na ten moment przewidzieć, kiedy z nowości skorzystają użytkownicy stabilnej wersji Microsoft Edge . Na razie jest ona dostępna wyłącznie w odsłonie Canary i tak naprawdę do końca nie wiadomo czy gigant z Redmond ostatecznie zdecyduje się na implementację funkcjonalności. Nie pozostaje nic innego jak uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: OnMSFT / Foto. Microsoft