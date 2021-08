Xiaomi Mi Band 6 z funkcją latarki

Może się przydać.

Mi Band 6 posłuży jako latarka

Proces włączania latarki w Mi Band 6 | Źródło: Xiaomi Today

Xiaomi Mi Band 6 to najnowsza opaska sportowa od chińskiego producenta. Jej premiera odbyła się w kwietniu bieżącego roku i od tamtej pory otrzymała kilka aktualizacji wprowadzających nie tylko poprawki krytycznych błędów, ale także zupełnie nowe funkcje. Teraz mamy do czynienia z implementacją kolejnej z nich., która na papierze prezentuje się na razie zaskakująco przyzwoicie. Za jej przyczyną urządzenie może zamienić się w prowizoryczną latarkę jeśli np. w danym momencie nie będziemy mieli przy sobie smartfona. Jest to dosyć podstawowa funkcjonalność w większości współczesnych smartwatchach, lecz Xiaomi dopiero teraz zdecydowało się jej wprowadzenie. Zapewne za sprawą obecności jasnego ekranu OLED.Okej, ale na jakiej zasadzie będzie działać nowość w Mi Band 6?Dotknięcie napisu spowoduje wyświetlenie specjalnej ikony. Z poziomu tego okna można już aktywować funkcję polegającą na. W ten sposób opaska może wspomóc konsumenta w dosyć ciemnych miejscach.Nie da się ukryć, iż nowość może okazać się naprawdę przydatna. Poza tym. Na razie jednak nie wiadomo, o których dokładnie mowa - zapewne dowiemy się tego, gdy update zacznie być rozprowadzany na pokaźniejszej liczbie rynków.Obecnie aktualizacja dostępna jest bowiem. Następne kraje są oczywiście w drodze, lecz nie wiadomo jak długo ich mieszkańcy sobie na nowości poczekają. Warto też wspomnieć, iż do zainstalowania update'u niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji aplikacji Mi Fit. Konieczne jest więc regularne sprawdzanie czy takową posiadacie.Źródło: Xiaomi Today / Foto. instalki.pl