5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #248]

Videoleap

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 36,99 zł-314,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Łatwy w obsłudze edytor wideo. Wyposażono go we wszystkie najbardziej przydatne narzędzia do obróbki materiału filmowego (przycinanie, efekty przejścia, nakładanie tekstu, filtry artystyczne itd.). Nie zabrakło również możliwości pracy na ścieżkach. Gotowy materiał wyeksportujemy do pliku o określonej rozdzielczości i płynności.Dostęp do niektórych funkcji czy gotowych efektów wymaga wykupienia subskrypcji.