Desktop Clock - pełnoekranowy zegar ma sens? (recenzja)

Czy tego typu aplikacje mogą komuś się przydać?





Desktop Clock - Flip clock – wyświetlanie czasu na pełnym ekranie

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

W sklepie Google Play znajdziemy prawie 3 miliony aplikacji. Nic zatem dziwnego, że wiele z nich ma dość niszowy charakter lub - delikatnie mówiąc - nie spełnia oczekiwań większości użytkowników.Desktop Clock to aplikacja, która jest dobrym tego przykładem. Mamy tu do czynienia bowiem z zegarem wyświetlanym na pełnym ekranie. Do czego może się to przydać?Opis dostępnych funkcji można ująć w jednym zdaniu. Wybieramy jeden z dostępnych motywów, określamy szczegółowość informacji (wyświetlanie sekund, daty itp.) i wybieramy dźwięki odtwarzane w tle (lub ich brak). Gotowe. Na ekranie wyświetlony jest aktualny czas z opcjonalną animacją upływających sekund.Trzeba przyznać, że dostępne motywy prezentują się bardzo dobrze. Wróćmy do pytania o sens takiej aplikacji. Wbrew pozorom można ją wykorzystać w kilku scenariuszach: jako zegar na biurko do pracy, jako dobrze widoczny zegarek podczas gotowania, a nawet jako ozdobę podczas sesji zdjęciowej. Może nawet dać drugie życie wysłużonemu smartfonowi czy tabletowi.Desktop Clock jest więc aplikacją dość specyficzną i trudną do jednoznacznej oceny. Jej przydatność zależy od potrzeb. Minusem jest natomiast brak możliwości wyłączenia reklam (pomijając wyłączenie dostępu do internetu).