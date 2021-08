Apple podejrzy zdjęcia użytkowników iPhonów. Wszystko w słusznym celu

Ocena tego jest podzielona.

Apple przeskanuje zdjęcia wysyłane do iCloud

Co jest ważniejsze: prywatność obywateli, czy dążenie do praworządności? Ile osób, tyle odpowiedzi na to pytanie. Dyskusję tą podsycają najnowsze plany, ujawnione właśnie przez Apple. Firma z Cupertino chce skanować amerykańskie iPhone'y w poszukiwaniu zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Środowiska zajmujące się ochroną praw dzieci mówią o sukcesie, ale niektórzy badacze bezpieczeństwa uważają, że system może być w przyszłości niewłaściwie wykorzystywany, także przez rządy pragnące inwigilować swoich obywateli.Apple zakomunikowało w czwartek, że wdroży system sprawdzania zdjęć na iPhone'ach w Stanach Zjednoczonych, przed przesłaniem ich do usługi iCloud. W ten sposób firma będzie miała pewność, że przesyłane tam fotografie nie są zgodne ze znanymi obrazami, przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci. Apple informuje, że wykrycie obrazu potencjalnie sprzecznego z prawem przez algorytm spowoduje interwencję pracownika, który zweryfikuje, czy sprawa kwalifikuje się do zgłoszenia do organów ścigania. Podano, że system został zaprojektowany tak, aby szansa na fałszywie pozytywny wynik wynosiła jeden na miliard.Jak działa system automatycznego porównywania? Organy ścigania prowadzą bazę danych obrazów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci i konwertują te obrazy na "hasze" – kody numeryczne, które identyfikują obraz, ale nie mogą być użyte do ich rekonstrukcji. Gdy użytkownik prześle obraz do usługi Apple iCloud, iPhone utworzy hasz tego obrazu i porówna go z bazą danych.